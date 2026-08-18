Wizz Air comienza a operar vuelos nacionales en España: de Tenerife Norte a Santiago

La aerolínea Wizz Air comenzará a operar vuelos nacionales en España tras incorporar a su red de operaciones al Aeropuerto de Tenerife Norte (TFN) con conexión directa a Santiago de Compostela (Galicia).

Wizz Air ha detallado que las operaciones se realizarán con aeronaves Airbus de última generación de la familia A320, que garantizan una elevada eficiencia en el consumo de combustible, según ha informado este martes la compañía en un comunicado.

La colaboración con las autoridades locales, según han indicado, pone de manifiesto el compromiso compartido de reforzar la conectividad e impulsar un crecimiento turístico regional equilibrado en toda la isla.

El director de Rutas de Wizz Air, Samuel Ferrera, ha afirmado que la operación les permite ofrecer tanto a residentes como a visitantes mayor comodidad, tarifas bajas y conexiones directas dentro de España.

Tenerife Sur

Por su parte, el Aeropuerto de Tenerife Sur (TFS) se mantiene como su principal núcleo de operaciones internacionales, donde prevé operar 600.000 vuelos este año y ya suma más de 3,6 millones de pasajeros a través de siete rutas que conectan con cuatro países.