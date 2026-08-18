El Ibex 35 abre casi plano (+0,03%), en los 19.988 puntos, con el petróleo por encima de 91 dólares

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes prácticamente plano, con un ligero avance del 0,03% que le ha llevado a situarse en los 19.988 puntos después de perder ayer la histórica cota de los 20.000 enteros.

No obstante, al filo de las 9.15 horas, el selectivo madrileño ampliaba su ascenso al 0,10% y tocaba, por los pelos, el nivel de los 20.000 puntos.

Los inversores seguirán pendientes este martes de los acontecimientos en Oriente Próximo tras el recrudecimiento de las tensiones en la zona y la posibilidad de que se vea afectado el suministro de petróleo, lo que está impulsando de nuevo los precios del 'oro negro'.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,5% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 91,3 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), encarecía su precio un 0,7%, hasta los 85,1 dólares por barril.

Este lunes finalizó el plazo de 60 días que se dieron EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo global para el fin de la guerra en Oriente Próximo, sin que lo hayan conseguido.

El presidente de EEUU, Donald Trump, lanzó ayer una amenaza militar directa a Omán, que negocia con Irán la gestión del estrecho de Ormuz, para que no se interponga en las intenciones estadounidenses de controlar este enclave estratégico para el tránsito de petróleo y gas.

"Si Omán se interpone en nuestro camino, les vamos a bombardear hasta dejarlos hechos polvo", avisó el jefe de la Casa Blanca, incidiendo en que por el momento el Ejército estadounidense no se ha empleado a fondo en la región y solo ha usado una cantidad "insignificante" de armamento.

Asimismo, Trump volvió a defender este lunes la idea de declarar el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos después de que el pasado viernes prometiera hacerlo una vez derrotase a Irán. "Me gusta la idea de declararlo territorio. Tenemos el control total del estrecho. Ahora bien, pueden ser un fastidio, pueden colocar minas en el agua, pero el bloqueo ha sido muy eficaz", agregó.

De hecho, el Ejército de EEUU afirmó este lunes que ha desviado un total de 64 buques comerciales, así como inhabilitado tres embarcaciones y abordado otras dos, en el marco del bloqueo naval impuesto contra los puertos y costas de Irán desde mediados de julio.

Por su parte, las autoridades iraníes han reiterado que el acuerdo con Omán para gestionar el tráfico marítimo en el estratégico paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán es inminente, apuntando que existe un entendimiento con Mascate respecto a las rutas, pero que están trabajando en finalizar un "paquete" más amplio con medidas y una declaración conjunta.

En la madrugada de este martes un buque ha sido alcanzado por un proyectil de origen desconocido, frente a las costas de Omán, dejando al menos una víctima y daños en la sala de máquinas de la embarcación.

En el terreno macro, los inversores contarán este martes con algunas referencias macroeconómicas, entre ellas los permisos de construcción de viviendas y la producción industrial de EEUU.

En Europa, antes de la apertura del mercado se ha publicado el dato de desempleo de Reino Unido, cuya tasa de paro se situó en el 4,9% entre abril y junio, dos décimas más que en el mismo trimestre del año anterior pero una décima menos que en el trimestre previo.

En España, hoy se conocerán los datos de comercio exterior y la deuda pública del mes de junio. Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado a las 9.00 horas la producción del sector servicios, que en junio creció un 4,4% interanual, su mayor alza desde el pasado mes de diciembre y su quinte repunte consecutivo.

En el plano empresarial nacional, el grupo de infraestructuras de agua y energía Cox se ha adjudicado, a través de un concurso público, la construcción de la planta desaladora de Rosarito, en Baja California (México), un proyecto promovido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que supondrá una inversión de 304 millones de dólares (casi 263 millones de euros). Se trata, según la empresa, de "la mayor desaladora de América Latina" para consumo humano.

En los primeros compases de negociación de este martes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Repsol (+1,07%), Naturgy (+0,48%), Endesa (+0,46%), BBVA (+0,44%) y Enagás (+0,30%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a IAG (-0,63%), Acciona Energía (-0,57%), Merlin (-0,56%) y Acerinox, que se dejaba un 0,55%.

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo mixto. Londres avanzaba tímidamente (+0,06%), mientras que Milán y Francfort retrocedían un 0,4% a las 9.11 horas. París, por su parte, perdía un 0,1%.

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En el mercado de divisas, el euro cedía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1571 dólares, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,693%.