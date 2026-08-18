La Gasolina 98 más asequible de Tenerife se encuentra en Santa Cruz de Tenerife a 1,345€ el litro

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,345€ el litro. También puedes optar por la estación H2EXAGON ARAFO, de Arafo en la isla de Tenerife, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, con la Gasolina 98 a 1,399€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Arafo, en la isla de Tenerife. Allí, la estación PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, tiene el gasoil a 1,419€ el litro. En Arafo, Tenerife, la estación de servicio H2EXAGON ARAFO, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,429€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, martes 18 de agosto, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, CALLE PANAMÁ, 9, donde la Gasolina 95 está a 1,275€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,275€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio PLENERGY de Arafo en CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N tiene un precio de 1,419€ el litro.

La estación de CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,345€ el litro. Otra opción está en Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, en la estación H2EXAGON ARAFO a 1,399€ el litro.

Tenerife tiene hoy, martes 18 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ a 1,275€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde el litro está a 1,275€.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

La Palma tiene hoy, martes 18 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,445€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Breña Alta, MOEVE, en Carretera C-832 km 1.2, donde el litro está a 1,502€.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,577€ el litro.

La estación de MOEVE en Breña Alta, Carretera C-832 km 1.2, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,602€ el litro. Otra opción está en San Andrés y Sauces, Carretera General LP-1 km 27, en la estación MOEVE a 1,602€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

El Hierro tiene hoy, martes 18 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,562€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,669€.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,693€ el litro.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,869€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,869€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

La estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,829€ el litro. Otra opción está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,839€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Vallehermoso en Carretera Los Apartaderos km 1 tiene un precio de 1,779€ el litro.

La Gomera tiene hoy, martes 18 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE a 1,649€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en Alajeró, OCÉANO PLAYA SANTIAGO, en Carretera TF-713 km 38, donde el litro está a 1,659€.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 18 de agosto, está en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 a 1,275€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,275€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,345€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación TGAS-TU TRÉBOL ofrece la segunda mejor opción, a 1,423€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,449€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 1,458€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Carretera TF-111 km 8, donde la estación de servicio OCÉANO ofrece el diésel a 1,449€ el litro. La estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,498€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,449€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,458€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,275€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

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