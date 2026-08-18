Canarias duplica la venta de motos desde la pandemia: casi 14.000 al año

Canarias cada vez se mueve más sobre dos ruedas. La moto, durante años quizás más ligada al ocio y a las rutas de fin de semana, consolida su espacio dentro de los desplazamientos cotidianos. Según Aconauto, patronal de la movilidad en el Archipiélago, de las 6.000 o 7.000 unidades que se matriculaban anualmente antes de la pandemia, las Islas pasaron a rozar prácticamente las 14.000 en 2025. Un récord que podría volver a quedarse corto este año, de enero a julio ya se contabilizan 8.524 matrículas, un 7,84% más que en el mismo periodo del año anterior.

Santa Cruz de Tenerife lidera el mercado con 4.595 matriculaciones, el 53,91% del total, mientras que Las Palmas suma 3.929, un 46,09%. Aunque la provincia occidental reúne un mayor número de operaciones, el mercado avanza con más fuerza en el oriental, donde las matriculaciones crecen un 9,29% respecto al mismo periodo del año anterior, frente al 6,64% registrado en Santa Cruz de Tenerife. Por cilindrada, las motos de entre 51 y 125 cc —que, con tres años de antigüedad del carné B, pueden conducirse sin un permiso específico de moto— mantienen un claro predominio con 3.985 matriculaciones en el conjunto del Archipiélago: de ellas, 2.317 corresponden a Santa Cruz de Tenerife y 1.668 a Las Palmas.

"La pandemia fue el acelerador de esa movilidad personal", explica Manuel Sánchez, presidente de Aconauto Canarias. El temor a los contagios en el transporte colectivo empujó a muchos usuarios a buscar en la moto una alternativa individual que llegó para quedarse y que, advierte, está lejos de alcanzar su techo. Su bajo coste de compra y mantenimiento, así como la libertad y agilidad que ofrece en los desplazamientos, son algunas de las razones que llevan a Sanchéz a prever que "en cinco o seis años la moto va a tener un protagosimo muy importante" en el Archipiélago. Eso sí, no como una solución milagrosa a los problemas de tráfico, sino como una alternativa más que "ayude a crear un ecosistema de movilidad".

Hacerse hueco en el tráfico

Una de sus principales ventajas se mide, literalmente, en metros. Mientras un coche, ocupado habitualmente por una persona, ronda los cuatro metros de largo y 1,80 de ancho, una moto apenas necesita dos metros de longitud y 70 u 80 centímetros de ancho. Una diferencia que cobra especial relevancia en ciudades con una elevada presión demográfica y un espacio limitado. Sánchez mira hacia otras ciudades europeas como Roma o Milán, donde asegura que la moto está tan integrada que es "prácticamente una religión". Sin embargo, para que las dos ruedas puedan desempeñar un papel similar en Canarias no basta con que aumente su presencia en las carreteras: también habrá que adaptar y planificar las infraestructuras.

Barcelona, por ejemplo, fue pionera en España en habilitar espacios adelantados para motocicletas en los semáforos, una medida que les permite situarse por delante de los coches y aprovechar su mayor agilidad. Para Sánchez, las administraciones canarias tendrían que avanzar en esa dirección si quieren integrar las dos ruedas a la movilidad de las Islas, pensando además no solo en cómo circulan, sino también en donde aparcan: "La gente se cree que la moto nos la llevamos debajo del brazo", ironiza. En una plaza destinada a un coche, recuerda, "pueden caber cinco o seis motos perfectamente".

Aparcamientos de zona verde en La Minilla, Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz / LPR

No obstante, hacerle más sitio a la moto no significa que tenga que convertirse en la opción de todos. Hay desplazamientos, necesidades y perfiles para los que el coche o el transporte colectivo seguirán siendo más adecuados. Por eso, su planteamiento no pasa por sustituir las guaguas por las dos ruedas, sino por hacer que ambas alternativas se complementen. Sánchez pone como ejemplo el futuro tren de Tenerife: "Tú puedes tener una estación de tren, pero tienes que llegar desde tu casa hasta la estación", señala. La moto podría cubrir precisamente ese primer tramo y continuar después el trayecto en transporte colectivo. La clave está, insiste, en ofrecer distintas opciones y permitir que cada usuario combine las que mejor encajen con su recorrido.

Menos gasto, menos consumo

El bolsillo es otro de los argumentos que juegan a favor de las dos ruedas. La primera diferencia aparece antes incluso de arrancar: comprar una moto supone, por lo general, un desembolso considerablemente menor que adquirir un coche. Sánchez sitúa una moto de 125 centímetros cúbicos de gama media en una horquilla de entre 3.000 y 5.000 euros, mientras que un coche, señala, parte como mínimo de los 10.000 o 12.000 euros. Ese menor desembolso resulta especialmente atractivo entre los jóvenes, para quienes la moto ofrece, según Sánchez, una mayor independencia.

La diferencia también se nota una vez en carretera. Sánchez sitúa el consumo de una moto de 125 centímetros cúbicos entre los 2,5 y 3 litros, lo que traduce en un gasto aproximado de 3 o 4 euros por cada 100 kilómetros, frente a los alrededor de 10 euros de un coche. Una distancia que cobra especial importancia para quienes acumulan kilómetros a diario. "Alguien que trabaje, por ejemplo, en el sur de Tenerife, estoy seguro de que en una moto ahorraría mucho dinero", señala. "Los kilómetros y las colas consumen mucho combustible".

Si analizamos los datos desde una lectura ambiental, el presidente de Aconauto añade que las emisiones de una moto son menores. Una ventaja poco valorada por los clientes, ya que admite que todavía la sostenibilidad pesa poco en la decisión de compra. De hecho, esa falta de interés también encuentra reflejo en el mercado eléctrico, que avanza en dirección contraria al resto del sector. Mientras las matriculaciones de motocicletas mantienen su crecimiento en Canarias, las eléctricas pierden terreno: en julio se matricularon 86 unidades, frente a las 149 del mismo mes del año anterior, lo que supone una caída del 42,28%.