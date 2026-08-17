Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desplome de un drago monumentalPlaza de España en una piscina públicaTiempo en CanariasPartido del Tenerife Femenino en Marruecos suspendidoGuachinches Modernos de TenerifeArturs Kurucs, último fichaje de La Laguna Tenerife7 megaproyectos clave de Tenerife
instagramlinkedin

La Ley de Propiedad Horizontal lo aclara: los pisos turísticos deben contar con el visto bueno de los vecinos

Las comunidades de vecinos podrán aprobar o no la instalación de nuevos apartamentos destinados al alquiler vacacional

La terraza de una vivienda vacacional en Canarias.

La terraza de una vivienda vacacional en Canarias. / E. D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Los alquileres en Canarias están siendo el mayor quebradero de cabeza de muchas familias que no consiguen un lugar digno donde vivir ni teniendo trabajo. En la sociedad actual, tener un empleo estable no implica poder llegar a fin de mes y, en muchas ocasiones, ni siquiera poder pagar el alquiler y continuar con los gastos básicos.

Al aumento de los precios se une la escasa oferta, favorecida, en ciertos casos, por las destinadas al alquiler vacacional. Todo un cóctel que no hace sino empeorar la situación de los residentes.

Pero, además, en grandes ciudades como Barcelona o Valencia, la queja no viene solo por parte de los elevados precios, sino también de los problemas de convivencia (ruido y suciedad) o la inseguridad, por ejemplo.

Dos ciudadanos pasan junto a un edificio de pisos turísticos en la capital grancanaria.

Dos ciudadanos pasan junto a un edificio de pisos turísticos en la capital grancanaria. / ANDRÉS CRUZ

Opinión de los vecinos

Ante la queja por la masificación de pisos turísticos, que está alejando de las ciudades a los locales, la reciente modificación de la Ley de Propiedad Horizontal ha dado voz a los vecinos de las que viviendas que quieran destinarse al alquiler vacacional. De esta manera, solo se podrán establecer nuevas viviendas destinadas al turismo en los casos en los que los vecinos estén de acuerdo.

Noticias relacionadas y más

En concreto, la normativa indica que "el propietario de cada vivienda que quiera realizar el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, deberá obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios, en los términos establecidos en el apartado 12 del artículo diecisiete de esta Ley".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 500 euros y pérdida de 4 puntos por este detalle en el interior del vehículo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. Ya se conocen las causas del desplome de un drago monumental en Tenerife: exceso de agua, un mal enraizamiento y el sobrepeso
  3. Ataque de calor en Santa Cruz de Tenerife: una veintena de turistas convierte la Plaza de España en una piscina pública improvisada
  4. Susto en Tenerife: el drago de más de 10 metros de la Catedral de La Laguna se viene abajo sin causar heridos
  5. La normalidad vuelve tras el susto: La Laguna despeja la calle del casco histórico donde cayó el drago monumental de la Catedral
  6. Muere un motorista de 41 años tras colisionar con un coche en La Laguna
  7. Circula drogado en Tenerife, provoca un accidente y deja el coche abandonado
  8. Guachinches Modernos de Tenerife: «Nos gusta comer, pero nos gusta más contar las historias de cada sitio»

La Ley de Propiedad Horizontal lo aclara: los pisos turísticos deben contar con el visto bueno de los vecinos

La Ley de Propiedad Horizontal lo aclara: los pisos turísticos deben contar con el visto bueno de los vecinos

Eclipse emprendedor

Eclipse emprendedor

Canarias registra 75 muertes por altas temperaturas en la primera quincena de agosto

Canarias registra 75 muertes por altas temperaturas en la primera quincena de agosto

El BOE lo hace oficial: El Gobierno lanza ayudas de hasta 22.000 euros para reformar viviendas y mejorar la accesibilidad

El BOE lo hace oficial: El Gobierno lanza ayudas de hasta 22.000 euros para reformar viviendas y mejorar la accesibilidad

Despliegan un operativo para trasladar 30 grandes felinos desde Argentina a santuarios de EE.UU. y Sudáfrica tras años de cautiverio

Réplicas o enjambre sísmico: qué está ocurriendo en Granada después del terremoto

Réplicas o enjambre sísmico: qué está ocurriendo en Granada después del terremoto

Tensión entre Seúl y Washington: Trump reduce unas maniobras clave con Corea del Sur ante la "muy buena relación" con Kim Jong-un

Tensión entre Seúl y Washington: Trump reduce unas maniobras clave con Corea del Sur ante la "muy buena relación" con Kim Jong-un

Un motorista herido grave en una colisión con un vehículo en El Sauzal

Un motorista herido grave en una colisión con un vehículo en El Sauzal
Tracking Pixel Contents