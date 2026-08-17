La Ley de Propiedad Horizontal lo aclara: los pisos turísticos deben contar con el visto bueno de los vecinos
Las comunidades de vecinos podrán aprobar o no la instalación de nuevos apartamentos destinados al alquiler vacacional
Los alquileres en Canarias están siendo el mayor quebradero de cabeza de muchas familias que no consiguen un lugar digno donde vivir ni teniendo trabajo. En la sociedad actual, tener un empleo estable no implica poder llegar a fin de mes y, en muchas ocasiones, ni siquiera poder pagar el alquiler y continuar con los gastos básicos.
Al aumento de los precios se une la escasa oferta, favorecida, en ciertos casos, por las destinadas al alquiler vacacional. Todo un cóctel que no hace sino empeorar la situación de los residentes.
Pero, además, en grandes ciudades como Barcelona o Valencia, la queja no viene solo por parte de los elevados precios, sino también de los problemas de convivencia (ruido y suciedad) o la inseguridad, por ejemplo.
Opinión de los vecinos
Ante la queja por la masificación de pisos turísticos, que está alejando de las ciudades a los locales, la reciente modificación de la Ley de Propiedad Horizontal ha dado voz a los vecinos de las que viviendas que quieran destinarse al alquiler vacacional. De esta manera, solo se podrán establecer nuevas viviendas destinadas al turismo en los casos en los que los vecinos estén de acuerdo.
En concreto, la normativa indica que "el propietario de cada vivienda que quiera realizar el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, deberá obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios, en los términos establecidos en el apartado 12 del artículo diecisiete de esta Ley".
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