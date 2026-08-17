Canarias impulsa el turismo de cercanía con 'glamping', agroturismo y senderismo

Reservar hotel, tomar un vuelo, descansar junto a la piscina, check-out... y depresión posvacacional. Las vacaciones pueden llegar a ser monótonas y repetitivas. Sin embargo, existen alternativas cercanas, a la vuelta de la esquina, que apuestan por que los canarios viajen entre las islas, alternativas ideales para quienes no ven necesidad de alejarse del terruño para experimentar fuera lo que pueden vivir aquí. Experiencias de carácter más 'micro' para una desconexión diferente: glamping, gastronomía, agroturismo y rutas de senderismo que permiten descubrir tradiciones e historia. Nuevas formas de turismo interior que, además, reactivan la economía circular.

Las casas rurales y otros alojamientos digamos alternativos para la demanda local crecen al margen de los grandes resorts y hacen frente al turismo de sol y playa. Negocios familiares que reinvierten en su entorno más cercano, que transforman cada estancia en una inyección directa en la economía del Archipiélago. Este tipo de turismo interno permite avivar la economía sostenible y ofrece nuevas oportunidades sociales a las comunidades del entorno rural, lejos de los complejos hoteleros y entornos comerciales masivos. Esta forma de vacacionar permite una expedición lenta, la fórmula ideal para descubrir tiendas y saborear productos hechos por 'los nuestros'.

Interior del domo geodésico de Glamping La Palma / E.D.

'Glamping' estrellado en La Palma

Como en la ciencia ficción, un domo geodésico sobre una tarima de madera, rodeada de pinares, arboledas y campo, en Breña Alta, a 500 metros sobre el nivel del mar en la Isla Bonita. Ascen Rodríguez es la fundadora de Glamping La Palma , una experiencia astronómica sin igual. Una acampada con todas las comodidades de un hotel. Pasar la noche en una estructura de madera con cristal, un techo panorámico y frontal para ver las estrellas desde la cama y el amanecer. Perfecto para una escapada tranquila.

Pese a nacer a las puertas de la pandemia, la empresa de Rodríguez roza hoy el pleno de ocupación y exige reservar con seis meses de antelación. Puedes ir con tu compañero perruno "siempre que el perro no moleste a las gallinas que andan sueltas", fuera del refugio poliédrico, donde se encuentra la bañera de hidromasaje y un baño completo. Para los que quieran explorar Breña Alta, pueden caminar unos pocos metros y llegar hasta la Parroquia de San Isidro Labrador, situada en el barranco agrícola que comenzó a construirse en 1953 con el esfuerzo vecinal. Y en dirección al núcleo urbano queda cerca una panadería con dulces caseros y supermercados que ofrecen queso de cabra Monte-Breña, de los artesanos queseros que allí viven.

Casa rural de Natura Canaria / E.D.

El agroturismo grancanario

Situado en la zona alta y verde de las medianías del norte de la isla de Gran Canaria, una pequeña localidad llamada Fontanales, en Moya, se erige como un grupo de alojamientos rurales que muestran la belleza agraria y tradicional del pueblo canario. Natura Canaria es un pequeño negocio familiar que cuenta con más de diez años de historia. Al frente está Carmen Hernández, actual gerente de la finca de 29.000 metros cuadrados con un bosque de castaños.

"Muchas veces los canarios no tenemos opción a unas grandes vacaciones, pero una escapada es más factible", apunta Hernández. Durante el verano, las fincas quedan con un 10-15% de descuento para los canarios, algo que facilita esas "escapadas" que menciona la gerente, donde participan "grupos de jóvenes, parejas y familias". En el mes de septiembre, Hernández reanuda las reservas los fines de semana para estancias cortas.

Estos alojamientos potencian los negocios cercanos, como la Quesería El Cortijo (que elabora piezas artesanales) o los pequeños comercios y tiendas de toda la vida dedicadas a la alimentación. También espolean el negocio de los restaurantes de la zona, pocos de los cuales abren entre semana debido a la lejanía de los centros urbanos, por lo que prefieren trabajar los fines de semana. La finca genera movimiento e incentiva las aperturas en otras actividades, una manera de contribuir a mantener vivos los negocios cercanos.

Hotel El Grifo rodeado de viñedos / E.D.

Viñedos volcánicos de Lanzarote

Sabores de otra época y una ubicación congelada en el tiempo: finales del siglo XVIII. Y una casa rural localizada en Mozaga, en Lanzarote. Hotel El Grifo es una experiencia que no solo queda en el turismo enológico y bodegas bicentenarias con un paisaje de viñedos y parajes volcánicos de la isla lagartera. También promueve el turismo gastronómico de 'kilómetro 0' con quesos, marinada, cochinillo e incluso una carta vegetariana, todo sin perder en ningún momento la esencia canaria gracias a una propuesta centrada en los ingredientes frescos y locales.

El caserío precisa de todas las comodidades, habitaciones amplias y de 20 a 40 metros cuadrados, auténticas suites en las que descansar. Dentro del recinto brindan diferentes espacios de relajación: para los lectores, una biblioteca con servicio de café, amén de jardines y solarios al aire libre. Aquellos que quieran aventurarse fuera del hotel y sus bodegas, muy cerca está su Museo del Vino, con una colección de maquinaria histórica y depósitos antiguos, utilizados a lo largo de su historia vinícola. También es posible visitar el lagar (lugar donde se procede a pisotear las uvas) original del año 1775 en suelos volcánicos.

Actividades guiadas por Bicácaro / E.D.

Senderismo interpretativo tinerfeño

Rutas por las medianías de la isla de Tenerife, vistas de la laurisilva que aflora en Anaga, una clase de historia por el Barrio Modernista de Santa Cruz, de norte a sur. Carlos García cuenta las historias de valles y calles en la isla de la eterna primavera. Graduado como Geógrafo y Guía Turístico, decidió fundar Bicácaro luego de viajar y ver mundo, aunque sin una persona que le mostrara los entresijos de los entornos que recorría. "Canarias tiene mucha historia y somos una tierra rica en personas, algo que cada vez se olvida más", menciona García al notar la falta de turismo de campo y cultura local que él intenta impulsar. Su trabajo se centra en dar visibilidad al campo canario: pastores, agricultores, producciones de miel, trabajadores de la vid y maestros artesanos, todo en un círculo de turismo solidario.

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Mediante el senderismo interpretativo, en el que tienen más de diez años de experiencia, conducen principalmente a turistas extranjeros por pueblos, barrancos y zonas de la isla de Tenerife con más carácter canario, lo que propicia un incremento en el comercio justo y cercano. Bicácaro también organiza travesías en La Gomera, Lanzarote y El Hierro, siempre que la ocasión lo amerite. García sabe que sus servicios no son contratados de forma habitual por los isleños, pero esta es su forma de contribuir en una época de sol y playa con cada vez menos fincas e interés por el turismo de montaña, por ejemplo.