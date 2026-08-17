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Canarias destina 5,4 millones a cinco nuevos servicios de empleo para asesorar a parados

El Gobierno planea ofrecer programas de orientación personalizada y seguimiento continuo durante la búsqueda de trabajo entre 20026 y 2028

Una cola de personas a la entrada de una oficina de empleo del Archipiélago.

Una cola de personas a la entrada de una oficina de empleo del Archipiélago. / E.D.

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Jorge Plasencia

Jorge Plasencia

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias pondrá en marcha cinco nuevos Servicios Integrales de Empleo (SIE) para reforzar la orientación laboral y acompañar a personas desempleadas durante su búsqueda de trabajo. Los programas, dotados con 5,4 millones de euros, se desarrollarán en el trienio de 2026 y 2028 y ofrecerán atención personalizada en función del perfil, las competencias y las necesidades de cada usuario.

Los SIE están dirigidos a personas residentes en Canarias e inscritas en el Servicio Canario de Empleo (SCE) que hayan suscrito el Acuerdo de Actividad. La iniciativa pretende prestar una atención especialmente dirigida a quienes presentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral, mediante un seguimiento continuado y no únicamente a través de sesiones puntuales de orientación.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha destacado que estos programas permitirán responder a las necesidades específicas de quienes buscan una oportunidad laboral o quieren mejorar su situación profesional. Los itinerarios se diseñarán de forma individual para tratar de facilitar el acceso a un puesto ajustado a las capacidades y circunstancias de cada persona.

Los servicios serán prestados por CEOE-Tenerife, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), UGT, la Fundación General de la Universidad de La Laguna (FGULL) y la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP).

La atención se dividirá en tres fases. La primera será la elaboración de un perfil individualizado, con un diagnóstico de habilidades y oportunidades profesionales y sesiones sobre el mercado laboral. A continuación se establecerá un itinerario personalizado, con un calendario de actuaciones y mecanismos de seguimiento. Finalmente, cada usuario contará con tutorización individual continua, que incluirá apoyo para la búsqueda activa de empleo, el autoempleo y el acceso a herramientas formativas.

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El acceso a estos servicios será totalmente gratuito y los interesados podrán solicitar la cita a previa a través del teléfono 012 o mediante el Distrito Único del Servicio Canario de Empleo.

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Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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