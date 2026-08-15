¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy sábado?

Hoy, sábado 15 de agosto, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, CALLE PANAMÁ, 9, donde la Gasolina 95 está a 1,275€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,275€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Arafo, en la isla de Tenerife. Allí, la estación PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, tiene el gasoil a 1,389€ el litro. En Güímar, Tenerife, la estación de servicio OCÉANO, Polígono Industrial Valle de Güimar, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,429€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,345€ el litro. También puedes optar por la estación H2EXAGON ARAFO, de Arafo en la isla de Tenerife, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, con la Gasolina 98 a 1,399€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Tenerife

Tenerife tiene hoy, sábado 15 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ a 1,275€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde el litro está a 1,275€.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio PLENERGY de Arafo en CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N tiene un precio de 1,389€ el litro.

La estación de CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,345€ el litro. Otra opción está en Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, en la estación H2EXAGON ARAFO a 1,399€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Palma

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,577€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,656€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 15 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,447€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puntallana, a Carretera General km 8, donde la estación de SHELL PUNTALLANA ofrece la Gasolina 95 a 1,525€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio SHELL PUNTALLANA de Puntallana tiene el carburante Gasolina 98 a 1,625€ el litro en Carretera General km 8. En Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, la estación de servicio PCAN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,626€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en El Hierro

Para llenar el tanque hoy sábado 15 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,562€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,659€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,693€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,799€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,859€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,859€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Gomera

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Alajeró, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, a 1,829€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1 de Vallehermoso a 1,829€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró a 1,759€ el litro. La segunda opción más barata es la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 en Vallehermoso a 1,779€ el litro de Gasóleo A.

La estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,649€ el litro, seguida por la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 del municipio de Vallehermoso a 1,649€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,449€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,458€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, donde está a 1,275€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,275€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,345€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,423€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en San Cristóbal de La Laguna

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, sábado 15 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,299€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde encontrarás a 1,449€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,458€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece el gasoil a 1,449€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,449€ el litro en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [15/08/2026 8:08:55]