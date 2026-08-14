La vuelta al cole en Canarias llega con facturas de hasta 500 euros por alumno

Padres, niños y adolescentes apuran los últimos días de verano antes de volver a la rutina. Septiembre ya está a la vuelta de la esquina y con él llega la preparación para el nuevo curso escolar. Para Educación Primaria e Infantil, las aulas abrirán el próximo 9 de septiembre, mientras que el alumnado de la ESO lo hará un día después. El curso 2026-2027 llega, además, con novedades en el Archipiélago, entre ellas la implementación progresiva de la gratuidad de los libros de texto.

La medida, de carácter estructural, con una inversión inicial de 11 millones de euros y que se desarrollará de forma plurianual, tiene el objetivo de crear un banco público de libros y material para garantizar la igualdad de oportunidades para todo el alumnado. Este curso se beneficiarán más de 70.000 estudiantes de 1º a 3º de Primaria, de 1º de ESO y de los ciclos formativos de Grado Básico. La idea es que el programa se amplíe progresivamente hasta alcanzar los 185.000 alumnos de todas las etapas de la enseñanza obligatoria. Sin embargo, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de La Palma (FAPA La Palma) advierte de que la gratuidad no elimina todos los gastos que las familias afrontan al inicio de curso.

«Aunque aparentemente los libros son gratuitos, hay ciertos materiales que no los cubren y, por lo tanto, vienen saliendo a las familias entre 100 y 200 euros por alumno», explica Vicente Manuel Brito, presidente de la Federación. A ello se suma el coste de los cursos que todavía quedan fuera del programa, especialmente en la ESO, donde el desembolso puede ser considerablemente mayor. Según las averiguaciones realizadas por FAPA La Palma en distintos centros, las familias pueden desembolsar entre 300 y 500 euros por alumno en libros de texto, una cantidad que incluye también los libros de lectura y que varía en función de las editoriales elegidas por cada centro. «No mucho, pero sí han subido el precio, tal vez dos o tres euros por libro», señala Brito. Así, el coste de la vuelta al cole se contiene con respecto al curso anterior, cuando la factura por alumno también rozó los 500 euros.

El presidente de FAPA La Palma considera que estos gastos evidencian que la enseñanza no es completamente gratuita para las familias. La situación puede ser especialmente complicada para los hogares con varios hijos escolarizados. «Si tiene dos hijos, tú calcula... se gasta por encima del salario medio de un canario. Si en los presupuestos no se aumenta el gasto en educación, pues difícilmente es creíble que estas medidas continúen en el tiempo», advierte.

El bolsillo de las familias

En las librerías, la vuelta al cole también empieza a dejarse notar, aunque con ritmos diferentes. En La Papelería, en San Cristóbal de La Laguna, las familias adelantaron a junio las compras de los libros de texto y el material escolar. En cuanto a los precios, señalan que los libros de texto pueden haber experimentado alguna subida, aunque depende de la editorial. En Librería Techy, también en La Laguna, todavía no han percibido el grueso de las compras. Esperan que el movimiento aumente durante septiembre y aseguran que los precios han subido en prácticamente todos los productos, aunque el incremento se nota especialmente en los libros de texto. «Me parece un abuso, un libro para un niño de primero de Primaria, 55 euros», lamentan desde el establecimiento.

Por otra parte, Estefanía, madre de Adexe, de seis años, que comienza primero de Primaria, ha gastado alrededor de 130 euros entre material escolar y uniformes. Ya había realizado las compras a finales de julio para evitar las aglomeraciones de última hora. En su caso, los libros no han supuesto un gasto adicional, ya que los de los tres primeros cursos de Primaria forman parte del programa de gratuidad de la Consejería. El escenario cambia al llegar a la ESO. Elena, de 14 años, comienza tercero de ESO y su madre calcula que tendrá que desembolsar más de 200 euros solo en los libros de Inglés, Francés y Matemáticas, incluido el workbook. El curso pasado, la factura por estas tres asignaturas ascendió a 191 euros y este año espera que la cantidad sea algo mayor por la subida de precios. La mochila y buena parte de los materiales de años anteriores se conservan, mientras que las nuevas compras se limitan principalmente a productos fungibles para el día a día. «Fórmulas para ahorrar: reciclar. Intentar que sea consciente de que tiene que reciclar, que no tiene que estrenar», explica su madre.

Para una familia con dos hijos, el gasto de la vuelta al cole se acumula aunque ambos afronten etapas diferentes. Mauro comienza su primer curso de colegio y Mireya afronta el último año de ESO, y entre los dos la familia afronta un desembolso de 498 euros. En el caso del pequeño, son 130 euros de uniforme, 50 euros de mochila, botella y táper, 80 euros de material escolar y 18 euros del AMPA. Su hermana, en cambio, necesita 50 euros para un libro, ya que el resto se facilita mediante el sistema de préstamo del instituto, además de 60 euros de material, 50 euros de mochila y 60 euros de zapatillas para Educación Física.

Comprar online, una vía para ahorrar

Internet se presenta también como una alternativa para las familias que buscan contener el gasto. Según el informe «Vuelta al cole 2026» de Webloyalty, el gasto medio por pedido online en esta vuelta al cole alcanzará los 198 euros, lo que supone un incremento del 9% interanual y del 30% respecto a 2024. Las categorías con mayor volumen son la electrónica (52%), los libros (30%) y la moda infantil (18%). «El volumen de pedidos online crecerá un 10% respecto a 2025, lo que demuestra que las familias no solo recurren a Internet por comodidad, sino porque les permite comparar, encontrar mejores ofertas y tomar decisiones de compra más inteligentes», explica Paula Rodríguez, Business Development Senior Director de Webloyalty Iberia.

La directiva explica que, para el comercio electrónico, el regreso a las aulas es el inicio de un periodo intensivo de consumo que se extiende hasta las Navidades, pasando por el Black Friday y el Cyber Monday: «Para quienes operan con márgenes ajustados y necesitan ofrecer precios competitivos, esta solución es clave para mejorar la rentabilidad sin sacrificar la experiencia de compra. La vuelta al cole es el primer gran test del año, y los resultados que estamos proyectando para 2026 confirman que el canal online está a la altura», concluye Rodríguez.