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Mercado laboral

Los afiliados extranjeros superan los 3,5 millones de cotizantes por primera vez en la historia

Los ocupados de otras nacionalidades suman 420.875 afiliados en un año y concentran el 46,3% del empleo creado desde la reforma laboral

Trabajadores durante la realización de obras en imagen de archivo.

Trabajadores durante la realización de obras en imagen de archivo. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Los afiliados extranjeros han superado por primera vez los 3,5 millones tras sumar 420.000 personas en el último año, según los últimos datos de la Seguridad Social. El total fue de 3.512.223 ocupados con una nacionalidad distinta a la española al finalizar el último mes, lo que implica un alza de 66.046 con respecto al mes anterior y 420.875 más que hace un año. 

Con este dato, los trabajadores de otros países ahora son el 15,6% de todos los ocupados del tejido productivo del país, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En términos anuales, el número de trabajadores con otro pasaporte repunta un 13,6%. 

Récord de 22,5 millones en julio

El impulso de las contrataciones durante la campaña turística ha contribuido a que el empleo alcance un nuevo máximo histórico en julio hasta alcanzar por primera vez los 22,5 millones de cotizantes. En España trabajan más personas que nunca, según la Encuesta de Población Activa (EPA), y el empleo hora crece a un ritmo interanual del 3%.

Otro factor que explican el repunte de trabajadores es el impacto de la regularización extraordinaria de migrantes, proceso que finalizó el pasado mes de junio y cuyo impacto en el mercado laboral empieza a dejar huella en las estadísticas.

El proceso extraordinario de regularización superó ampliamente las previsiones inciales del Gobierno, siendo 1,17 millones de personas las que solicitaron acogerse al mecanismo de migración, más que el doble de las cifras estimadas por el Ejecutivo.

Gráfico que muestra la evolución del empleo a lo largo del tiempo.

El 46,3% del empleo desde la reforma

El buen dato de julio no es un fenómeno aislado. Desde junio de 2022, España ha incorporado a más de 1,2 millones de trabajadores extranjeros. Además, el 46,3% del empleo creado desde el inicio de la reforma laboral corresponde a personas extranjeras.

“La evolución de la afiliación extranjera mantiene una trayectoria sostenida de crecimiento”, destaca el ministerio que dirige Elma Saiz. La mano de obra procedente de terceros países no solo gana peso, sino que se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento del empleo.

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El efecto estacional con la llegada del verano suele dar oxígeno al mercado laboral tras el refuerzo de plantillas en sectores vinculados al turismo. No obstante, en el último mes se observó el mayor aumento en las actividades sanitarias y de servicios sociales, que sumaron cerca de 57.140 trabajadores en julio, con el comercio (49.683) y la hostelería (25.474) por detrás.

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Fuente: El Periódico

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