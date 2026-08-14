La afiliación extranjera en Canarias crece en 4.922 personas en julio

La afiliación media de trabajadores extranjeros en Canarias aumentó en 4.922 personas durante el mes de julio, un 3,42% más que en junio, hasta alcanzar los 148.776 ocupados, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De los 148.776 trabajadores extranjeros afiliados en Canarias, 56.718 proceden de países de la Unión Europea, mientras que los 92.058 restantes son ciudadanos de países extracomunitarios.

En términos interanuales, el número de cotizantes extranjeros en las islas creció en 15.174 personas, lo que supone un incremento del 11,36% respecto a julio de 2025.

Por nacionalidades, Italia se mantiene como el país de origen con más afiliados extranjeros en el archipiélago, con 25.974 cotizantes. A continuación se sitúan Venezuela, con 15.353; Colombia, con 15.102; Marruecos, con 8.761; Alemania, con 7.909, y Reino Unido, con 7.170.

En el conjunto del país, la afiliación media de extranjeros se incrementó en julio en 66.046 personas, un 1,9% más que el mes anterior, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.512.223 trabajadores.

En el último año, España ha incorporado 420.875 afiliados extranjeros, un 13,6% más. Este crecimiento supera en más de diez puntos al registrado por la afiliación general, que aumentó un 2,9% en el mismo periodo.

Los trabajadores extranjeros representan ya el 15,6% del conjunto de afiliados a la Seguridad Social. El Ministerio señala que este colectivo ha mantenido un crecimiento especialmente intenso durante los primeros siete meses del año, con una aceleración desde finales de abril que coincide con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización.

A fecha de 30 de julio, 262.475 extranjeros que figuraban de alta en la Seguridad Social lo habían hecho como consecuencia de este proceso, frente a los 22.502.259 afiliados totales registrados en esa fecha. De ellos, 213.883, el 81,5%, estaban encuadrados en el Régimen General, mientras que 12.675, el 4,8%, eran trabajadores autónomos. Por sexo, 158.171 eran hombres, el 60,3%, y 104.304 mujeres, el 39,7%.

Desde junio de 2022, la afiliación extranjera ha aumentado en más de 1,2 millones de trabajadores. Según los datos del Ministerio, el 46,3% del empleo creado desde la entrada en vigor de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.

En términos desestacionalizados, julio terminó con 3.407.558 afiliados extranjeros, 408.333 más que un año antes.

Marruecos y Colombia encabezan la afiliación extranjera en España

Del total de afiliados extranjeros registrados de media en julio, 2.010.267 son hombres y 1.501.956 mujeres, por lo que estas últimas representan ya cerca del 43% del colectivo.

Los trabajadores procedentes de países de la Unión Europea suponen aproximadamente el 27,5% del total, con 967.381 afiliados, mientras que los extracomunitarios alcanzan los 2.544.842.

Por nacionalidades, Marruecos continúa encabezando la afiliación extranjera en España, con 415.310 trabajadores. Le siguen Colombia (347.467), Rumanía (342.555), Venezuela (247.209), Italia (223.589), China (136.395), Perú (133.002) y Ucrania (84.599).

La hostelería concentra casi un tercio de los afiliados extranjeros

Más de ocho de cada diez trabajadores extranjeros están integrados en el Régimen General, que contabilizó 2.973.584 afiliados a finales de julio, un 2% más que en junio.

La presencia de trabajadores extranjeros destaca especialmente en la hostelería, donde representan el 32,9% del total de ocupados. También tienen un peso significativo en la agricultura, con un 28%, y en la construcción, con un 26,6%. En las actividades administrativas y el transporte, su representación supera el 18%.

En el Sistema Especial para Empleados de Hogar, los extranjeros representan el 46,7% de los afiliados, mientras que en el Sistema Especial Agrario suponen el 39,2%.

Los contratos indefinidos alcanzan el 86,4%

El Ministerio también pone el foco en la evolución de la contratación de los trabajadores extranjeros. En julio, el 86,4% contaba con un contrato indefinido, casi 30 puntos más que la media registrada entre 2017 y 2021, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, cuando esta proporción era del 58,9%.

En sentido contrario, la temporalidad se ha reducido hasta el 13,6%, una tasa próxima a sus mínimos históricos y apenas dos décimas superior a la registrada entre los trabajadores nacionales, que se sitúa en el 13,4%.

Récord de trabajadores extranjeros por cuenta propia

La afiliación de trabajadores extranjeros por cuenta propia también alcanzó en julio un nuevo máximo, con 531.568 autónomos, un 9,2% más que en el mismo mes de 2025 y un 1,2% por encima del dato registrado en junio.

El Ministerio destaca especialmente el aumento de la presencia de trabajadores extranjeros en actividades de alta cualificación. En sectores como las telecomunicaciones y la programación informática, representan ya más del 33% de los ocupados.

Su peso también es significativo en las actividades de los hogares, donde alcanzan el 27,4%; la hostelería (25,6%); las actividades administrativas (19,3%); la construcción (18,6%), y las actividades inmobiliarias (18,4%).