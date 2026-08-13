Mapa de los precios más bajos de gasolina y diésel en Santa Cruz de Tenerife este jueves 13 de agosto

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, jueves 13 de agosto, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación PLENERGY de Arafo, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,389€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,399€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ARAFO de Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, en la isla de Tenerife.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la H2EXAGON ARAFO de la isla de Tenerife, en Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, con un precio de 1,399€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, donde la gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ tiene la Gasolina 95 a 1,275€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,275€.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

La estación de CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,345€ el litro. Otra opción está en Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, en la estación H2EXAGON ARAFO a 1,399€ el litro.

Tenerife tiene hoy, jueves 13 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ a 1,275€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde el litro está a 1,275€.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio PLENERGY de Arafo en CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N tiene un precio de 1,389€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

Para llenar el tanque hoy jueves 13 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,489€ el litro. Otra opción sería ir hasta Breña Alta, a Carretera C-832 km 1.2, donde la estación de MOEVE ofrece la Gasolina 95 a 1,527€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,609€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puntagorda, estación de REPSOL en Carretera LP-114 km 78, donde se puede encontrar el gasoil a 1,640€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio MOEVE de Breña Alta tiene el carburante Gasolina 98 a 1,627€ el litro en Carretera C-832 km 1.2. En San Andrés y Sauces, Carretera General LP-1 km 27, la estación de servicio MOEVE encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,627€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,679€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,789€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,859€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,859€ el litro.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,557€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,659€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera tiene el carburante Gasolina 98 a 1,829€ el litro en Avenida de Colón. En San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,829€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 13 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón a la estación de servicio SAN SEBASTIAN para llenar el tanque por 1,649€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Paseo Fred Olsen, 3, donde la estación de DISA MUELLE GOMERA ofrece la Gasolina 95 a 1,649€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en Alajeró, estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38, donde sale a 1,759€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Vallehermoso, estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, donde se puede encontrar el gasoil a 1,759€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,449€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 1,458€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,345€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación TGAS-TU TRÉBOL ofrece la segunda mejor opción, a 1,423€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 13 de agosto, está en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 a 1,275€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,275€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Avenida Los Menceyes, 223, donde la estación de servicio PCAN ofrece el diésel a 1,478€ el litro. La estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,499€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,449€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,458€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,275€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [13/08/2026 8:14:03]