Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rebajas en CanariasTiempo en CanariasSanta Cruz tiene que pagar 6,5 millones de eurosTerremoto en Colombia, última horaReina del Carnaval en Notting HillOposiciones de la Policía CanariaCD Tenerife
instagramlinkedin

Empresas

Digi eleva sus pérdidas a 14,5 millones, pero aumenta su Ebitda en un semestre marcado por su debut en bolsa

La compañía eleva su facturación un 15,7% hasta los 515 millones de euros, impulsada por la captación de 558.000 nuevas altas en servicios móviles

Archivo - Sede de Digi en Madrid

Archivo - Sede de Digi en Madrid / DIGI - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Guillermo Calvo

Guillermo Calvo

La cara y la cruz de Digi en un semestre marcado por su debut en bolsa. La filial española del operador rumano de telecomunicaciones Digi cerró el primer semestre con unas pérdidas de 14,5 millones de euros, frente al resultado negativo de un millón registrado un año antes. La compañía comunicó este jueves sus cuentas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en las que refleja unos ingresos de 515 millones de euros entre enero y junio, un 15,7% más que en el mismo periodo de 2025.

El crecimiento de la facturación estuvo impulsado principalmente por la captación de clientes, con 558.000 altas netas en servicios móviles. Sin embargo, el resultado operativo se redujo hasta los 6,3 millones de euros, casi una cuarta parte del obtenido un año antes, debido principalmente al deterioro de activos no corrientes y al incremento de los gastos operativos.

En paralelo, Digi continúa ganando peso en el mercado español de banda ancha fija. La compañía elevó su cuota desde el 11,7% del primer semestre de 2025 hasta el 14,5% a cierre de junio de este año.

Durante los seis primeros meses del ejercicio, el grupo, que debutó en Bolsa el pasado 16 de julio, mantuvo el ritmo de inversiones destinado al despliegue de su propia infraestructura de fibra y a la ampliación de su red móvil. La compañía ofrece servicios de telefonía móvil, banda ancha, telefonía fija y televisión.

Todas las líneas de negocio elevaron sus ingresos. La facturación procedente de los servicios móviles aumentó un 8,3%, hasta los 283,5 millones de euros, mientras que los servicios de banda ancha fija crecieron un 21,4%, hasta 209,7 millones. También avanzaron los ingresos de telefonía fija, que alcanzaron los 8,03 millones, y los de televisión de pago, con 7,47 millones.

Solo entre abril y junio, Digi ingresó 262,8 millones de euros, un 15,1% más que en el segundo trimestre de 2025. La empresa atribuye este avance al incremento de los servicios móviles y de internet y datos fijos, favorecidos especialmente por su política de precios.

Más de 900.000 portabilidades

Digi destinó 205 millones de euros a inversiones durante el semestre, un 36% más que un año antes. La mayor parte de este esfuerzo se concentró en el despliegue de su red de fibra óptica de alta capacidad y en la expansión de su infraestructura móvil.

La compañía mantiene como objetivo llevar su fibra Smart a 21 millones de hogares antes de 2030, mientras que su red móvil está diseñada para alcanzar las 10.000 antenas en 2033.

Noticias relacionadas y más

El consejero delegado de Digi España, Marius Varzar, ha defendido que el crecimiento de la compañía seguirá apoyándose en la inversión en redes y en el aumento de su base de clientes de fibra Smart. En este sentido, el operador registró más de 910.700 portabilidades entre enero y junio, un 15% más que en el mismo periodo de 2025 y prácticamente el mismo volumen que acumuló durante todo el pasado ejercicio.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿A qué hora ver el eclipse hoy en Tenerife? Horarios clave y punto máximo del fenómeno
  2. Muere un joven en el norte de Tenerife después de precipitarse desde una gran altura
  3. Chimy Ávila, opción para reforzar el frente de ataque
  4. Aún estás a tiempo: dónde comprar gafas para el eclipse del 12 de agosto en Canarias
  5. David Raya, Odegaard o Zubimendi, en manos del tinerfeño Yeray Abreu Martínez: el preparador físico ficha por el Arsenal FC
  6. Eclipse solar 2027: Tenerife volverá a disfrutar de un gran eclipse aunque no será total
  7. Un tren de luces cruza el cielo de Tenerife durante la noche: la espectacular estela en el cielo de Canarias
  8. Dónde ver el eclipse en Tenerife: La Matanza ofrece una observación gratuita con telescopios

Santa Cruz de Tenerife gastó 398.976 euros en la fiesta de Bienvenida al Verano a través de diez contratos

Santa Cruz de Tenerife gastó 398.976 euros en la fiesta de Bienvenida al Verano a través de diez contratos

Italia detiene a 3 personas y devuelve a otras 21 desde la entrada en vigor de los controles a los viajeros procedentes de España

Italia detiene a 3 personas y devuelve a otras 21 desde la entrada en vigor de los controles a los viajeros procedentes de España

Cómo peregrinar a Candelaria tras el cierre de los caminos forestales de Tenerife: esta es la ruta alternativa

Cómo peregrinar a Candelaria tras el cierre de los caminos forestales de Tenerife: esta es la ruta alternativa

Tenerife se asegura representación en la Copa del Mundo de Berlín: Ariadna Chueca, designada como una de las colegiadas

Tenerife se asegura representación en la Copa del Mundo de Berlín: Ariadna Chueca, designada como una de las colegiadas

El tiempo corre en contra del CD Tenerife: apenas 16 fichas profesionales de alta a 72 horas del arranque de la liga

El tiempo corre en contra del CD Tenerife: apenas 16 fichas profesionales de alta a 72 horas del arranque de la liga

Más de un centenar de tortugas bobas nacen en las playas de Dénia y emprenden su carrera al mar

Más de un centenar de tortugas bobas nacen en las playas de Dénia y emprenden su carrera al mar

La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife abrirá los desfiles del Carnaval de Notting Hill, en Londres

Televisión Canaria se vuelca con la Virgen de Candelaria en su día grande

Televisión Canaria se vuelca con la Virgen de Candelaria en su día grande
Tracking Pixel Contents