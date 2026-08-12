Los mejores precios de gasolina y diésel en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este miércoles 12 de agosto

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, miércoles 12 de agosto, son los siguientes.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la H2EXAGON ARAFO de la isla de Tenerife, en Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, con un precio de 1,399€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,385€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,399€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ARAFO de Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, en la isla de Tenerife.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, donde la gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ tiene la Gasolina 95 a 1,275€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,275€.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

La estación de CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,345€ el litro. Otra opción está en Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, en la estación H2EXAGON ARAFO a 1,399€ el litro.

Tenerife tiene hoy, miércoles 12 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ a 1,275€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde el litro está a 1,275€.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo tiene un precio de 1,385€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,609€ el litro. La segunda mejor opción está en Puntagorda, a 1,640€ el litro en REPSOL en Carretera LP-114 km 78.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,628€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Breña Alta, Carretera C-832 km 1.2, en la MOEVE, que está a 1,629€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy miércoles 12 de agosto, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,489€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,528€ el litro en la estación PCAN.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,669€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,779€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 12 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,557€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,659€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,859€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,859€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,829€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,829€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,759€ el litro. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en Alajeró a 1,759€ el litro de Gasóleo A.

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,649€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,649€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 12 de agosto, está en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 a 1,275€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,275€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,345€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación TGAS-TU TRÉBOL ofrece la segunda mejor opción, a 1,423€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,385€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación SHELL EL RAMONAL que ofrece el gasoil a 1,429€ el litro en Gasóleo A en Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 12 de agosto, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,275€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,449€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,458€ el litro, en Carretera TF-111 km 8.

El diésel más barato está en OCÉANO, a 1,478€ el litro, situada en Carretera TF-111 km 8. La segunda opción más barata es la estación PCAN que ofrece el gasoil a 1,478€ el litro en Gasóleo A en Avenida Los Menceyes, 223.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [12/08/2026 8:16:22]