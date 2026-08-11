Descubre dónde repostar Gasolina 95 y 98 al mejor precio este martes 11 de agosto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9 del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,275€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,275€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, martes 11 de agosto, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,345€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Arafo, isla de Tenerife, en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N. Allí, la estación H2EXAGON ARAFO tiene la Gasolina 98 a 1,399€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 1,385€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en Arafo, isla de Tenerife, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde el precio del Gasóleo A es de 1,389€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,345€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, en la H2EXAGON ARAFO, que está a 1,399€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy martes 11 de agosto, está en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, donde está a 1,275€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a 1,275€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L..

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde el diésel está a 1,385€ el litro. La segunda mejor opción está en Arafo, a 1,389€ el litro en PLENERGY en CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio MOEVE de Breña Alta tiene el carburante Gasolina 98 a 1,629€ el litro en Carretera C-832 km 1.2. En San Andrés y Sauces, Carretera General LP-1 km 27, la estación de servicio MOEVE encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,629€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 11 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,479€ el litro. Otra opción sería ir hasta Breña Alta, a Carretera C-832 km 1.2, donde la estación de MOEVE ofrece la Gasolina 95 a 1,529€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,589€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puntagorda, estación de REPSOL en Carretera LP-114 km 78, donde se puede encontrar el gasoil a 1,640€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,669€ el litro.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,859€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,859€ el litro.

El Hierro tiene hoy, martes 11 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,557€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,659€.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

La estación de SAN SEBASTIAN en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,829€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA a 1,829€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera en Avenida de Colón tiene un precio de 1,759€ el litro.

La Gomera tiene hoy, martes 11 de agosto, la Gasolina 95 más barata en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN a 1,649€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, DISA MUELLE GOMERA, en Paseo Fred Olsen, 3, donde el litro está a 1,649€.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,345€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,423€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, donde está a 1,275€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,275€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,385€ el litro. La estación SHELL EL RAMONAL de Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,439€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Carretera TF-111 km 8, donde la estación de servicio OCÉANO ofrece el diésel a 1,478€ el litro. La estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,478€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,275€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,449€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación SHELL LA LAGUNA, en Avenida Calvo Sotelo, con un precio de 1,449€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [11/08/2026 8:09:51]