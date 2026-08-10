Revolut consigue una licencia bancaria en Francia y prepara su expansión por España, Alemania, Italia y Portugal

El neobanco Revolut ha dado un nuevo paso para consolidarse como banco en Europa. La compañía ha anunciado este lunes que Revolut Bank S.A., su entidad constituida en Francia, ha obtenido una licencia bancaria completa tras la evaluación conjunta de la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) y el Banco Central Europeo (BCE).

La autorización fue adoptada formalmente por el Consejo de Gobierno del BCE y permitirá a Revolut comenzar a prestar servicios bancarios de forma progresiva desde Francia. Posteriormente, la compañía prevé extender esta estructura a otros mercados europeos, entre ellos España, Alemania, Irlanda, Italia y Portugal, según ha comunicado la propia entidad.

El movimiento supone un cambio relevante en la estrategia europea de uno de los mayores neobancos del continente. Revolut asegura que cuenta actualmente con más de 75 millones de clientes en todo el mundo, de los que cerca de 30 millones se encuentran en Europa Occidental. Solo durante 2025 incorporó casi ocho millones de usuarios en esta región.

Francia gana peso en Revolut

La compañía está reforzando su presencia en Europa Occidental, donde ha comprometido más de 1.000 millones de euros de inversión durante el último año y prevé contratar a más de 600 trabajadores. Además, ha confirmado la apertura en 2027 de su nueva sede para Europa Occidental en París.

La nueva licencia francesa permitirá a Revolut localizar progresivamente sus productos y servicios y acercar su estructura operativa a los clientes y ecosistemas financieros de cada país. La compañía pretende utilizar Francia como primer mercado de esta nueva fase de expansión.

El fundador y consejero delegado de Revolut, Nik Storonsky, ha señalado que la licencia proporciona la base para desarrollar la “próxima generación” de servicios bancarios para sus clientes europeos y ha destacado el papel de Francia como centro financiero y regulatorio del continente.

Dos entidades bajo el BCE

La autorización francesa no implica que Revolut vaya a abandonar su actual estructura bancaria europea. La entidad Revolut Bank UAB, constituida en Lituania, continuará siendo una pieza fundamental para las operaciones del grupo en el resto del Espacio Económico Europeo.

La compañía pretende operar así mediante un modelo denominado “dual-hub”, con dos entidades bancarias que estarán sometidas a la supervisión del BCE y de sus respectivas autoridades nacionales. Revolut Bank UAB está autorizada por el Banco de Lituania y el BCE, mientras que Revolut Bank S.A. queda bajo la supervisión de la ACPR y del BCE.

En España, por el momento, Revolut opera a través de la sucursal española de Revolut Bank UAB, la entidad de crédito constituida en Lituania. Está registrada en el Banco de España y sometida a la supervisión del BCE y del Banco de Lituania, mientras que el supervisor español controla determinados aspectos de conducta.

La estrategia responde a la evolución de los llamados neobancos, entidades que han utilizado modelos digitales y una operativa principalmente a través del móvil para competir con la banca tradicional. Revolut ha ido ampliando progresivamente su oferta desde los servicios iniciales de transferencias y cambio de divisas hasta cuentas bancarias, ahorro, inversión, seguros y servicios para empresas.

Más competencia para la banca tradicional

La obtención de licencias bancarias en distintos mercados supone un paso adicional en esa transformación. Revolut ya recibió en marzo autorización para poner en marcha su banco en Reino Unido tras completar el periodo de movilización regulatoria, lo que le permitió comenzar a ofrecer servicios como entidad bancaria plenamente autorizada en ese mercado.

La compañía también ha obtenido recientemente una licencia bancaria en Australia, con la que ha comenzado su expansión como banco en la región Asia-Pacífico.

En Europa, el objetivo es ahora trasladar progresivamente parte de esa estructura a los principales mercados occidentales. Revolut señala que la nueva entidad francesa comenzará a prestar servicio primero en Francia y que la incorporación del resto de países se realizará por fases.

El movimiento se produce mientras los neobancos ganan peso como alternativa a las entidades tradicionales, especialmente entre los usuarios acostumbrados a gestionar sus finanzas desde el teléfono móvil. Revolut, que comenzó su actividad en 2015 centrada en transferencias y cambio de divisas, asegura que actualmente sus clientes realizan más de 1.000 millones de transacciones cada mes.

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La nueva estructura permitirá a la compañía avanzar en su objetivo de convertirse en uno de los grandes bancos europeos, aunque manteniendo un modelo basado en la tecnología y en una operativa fundamentalmente digital.