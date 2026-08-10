Repostar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: estos son los precios más bajos de gasolina 95 y 98 este lunes

Hoy lunes 10 de agosto las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio H2EXAGON ARAFO a 1,399€ el litro, situada en el municipio de Arafo en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N en la isla de Tenerife.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,275€ el litro en E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en CALLE PANAMÁ, 9 del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,275€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, a 1,385€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,389€ el litro en la estación de servicio OCÉANO en Polígono Industrial Valle de Güimar del municipio de Güímar.

La gasolina más barata de este lunes en Tenerife

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde el diésel está a 1,385€ el litro. La segunda mejor opción está en Güímar, a 1,389€ el litro en OCÉANO en Polígono Industrial Valle de Güimar.

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,345€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, en la H2EXAGON ARAFO, que está a 1,399€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy lunes 10 de agosto, está en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, donde está a 1,275€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a 1,275€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L..

La gasolina más barata de este lunes en La Palma

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,589€ el litro. La segunda opción más barata es la estación REPSOL de Carretera LP-114 km 78 en Puntagorda a 1,640€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,479€ el litro, seguida por la estación REPSOL de Carretera LP-114 km 78 del municipio de Puntagorda a 1,550€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,648€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,650€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en El Hierro

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,669€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,769€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,859€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,859€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 10 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,557€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,659€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Gomera

La Gomera tiene hoy, lunes 10 de agosto, la Gasolina 95 más barata en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN a 1,649€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, DISA MUELLE GOMERA, en Paseo Fred Olsen, 3, donde el litro está a 1,649€.

La estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,769€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN a 1,829€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró en Carretera TF-713 km 38 tiene un precio de 1,739€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,345€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación TGAS-TU TRÉBOL ofrece la segunda mejor opción, a 1,423€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 10 de agosto, está en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 a 1,275€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,275€ el litro.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,385€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación SHELL EL RAMONAL que ofrece el gasoil a 1,439€ el litro en Gasóleo A en Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3.

La gasolina más barata de este lunes en San Cristóbal de La Laguna

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de servicio OCÉANO TACO ofrece el diésel a 1,399€ el litro. La estación OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,399€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,449€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,458€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,275€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,275€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [10/08/2026 8:22:04]