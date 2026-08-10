Crisis diplomática
Meliá critica los controles a Italia y advierte de que Cataluña será uno de los destinos más perjudicados
El directivo recuerda que Italia es el cuarto mercado emisor de turistas para España con más de 5,4 millones de visitantes al año
El presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, ha criticado los controles fronterizos impuestos a los viajeros entre España e Italia y ha advertido del impacto que esta medida puede tener sobre los principales destinos turísticos españoles, entre ellos Catalunya, Andalucía e Illas Baleares en plena temporada alta.
"Nos parece descorazonador que por fricciones políticas o ideológicas menores con un país hermano, amigo y socio en la UE (Unión Europea) como es Italia, se comience a poner trabas a los viajeros procedentes de este bello país", ha afirmado Escarrer en una publicación en redes sociales. El directivo ha recordado que Italia es el cuarto mercado emisor más importante para España, con mas de 5,4 millones de visitantes al año según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En los primeros seis meses de este año, los viajeros procedentes de Italia fueron de los que más crecieron, con un avance del 8,7%, hasta un total de 2,8 millones de turistas. "Nuestra industria contribuye directamente con casi el 14% del PIB, y una decisión como esta en plena temporada alta nos deja sin palabras!", ha añadido el que hasta hace pocos meses fuera también vicepresidente de Exceltur, el principal lobi turístico del país.
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Fuente: El Periódico
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