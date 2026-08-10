Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeBañista fallecido en TenerifeViviendas en La LagunaLos partidos del CD Tenerife en la TVCIncendio en El SobradilloTodos los datos del eclipse solar en CanariasEscuela Humor LabSiega del cereal en Tenerife
instagramlinkedin

Crisis diplomática

Meliá critica los controles a Italia y advierte de que Cataluña será uno de los destinos más perjudicados

El directivo recuerda que Italia es el cuarto mercado emisor de turistas para España con más de 5,4 millones de visitantes al año

El presidente y CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, en una imagen de archivo.

El presidente y CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, en una imagen de archivo. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

El presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, ha criticado los controles fronterizos impuestos a los viajeros entre España e Italia y ha advertido del impacto que esta medida puede tener sobre los principales destinos turísticos españoles, entre ellos Catalunya, Andalucía e Illas Baleares en plena temporada alta.

"Nos parece descorazonador que por fricciones políticas o ideológicas menores con un país hermano, amigo y socio en la UE (Unión Europea) como es Italia, se comience a poner trabas a los viajeros procedentes de este bello país", ha afirmado Escarrer en una publicación en redes sociales. El directivo ha recordado que Italia es el cuarto mercado emisor más importante para España, con mas de 5,4 millones de visitantes al año según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Noticias relacionadas y más

En los primeros seis meses de este año, los viajeros procedentes de Italia fueron de los que más crecieron, con un avance del 8,7%, hasta un total de 2,8 millones de turistas. "Nuestra industria contribuye directamente con casi el 14% del PIB, y una decisión como esta en plena temporada alta nos deja sin palabras!", ha añadido el que hasta hace pocos meses fuera también vicepresidente de Exceltur, el principal lobi turístico del país.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: miles de propietarios tendrán que quitar las terrazas hinchables de sus balcones y terrazas este verano
  2. Eclipse solar en Canarias: a qué hora será, cuánto dura y dónde verlo este 12 de agosto
  3. La Aemet anuncia un cambio radical para este lunes en Tenerife: los termómetros bajan de los 30 grados y se esperan lloviznas
  4. Tragedia en Tenerife: muere un bañista tras ser rescatado del mar en La Tejita
  5. La Guardia Civil detiene antes de un nuevo golpe a ocho integrantes de una banda vinculada a 34 delitos en Tenerife
  6. Nuevo incendio en El Sobradillo: el fuego se localiza cerca de viviendas, pero no corren riesgo
  7. Avistan un tiburón en la costa de Tenerife
  8. El otro proyecto pendiente para cerrar el Anillo Insular por el norte: Tenerife busca 123 millones para la vía entre Icod y La Guancha

Football Fútbol Club alarga la fiebre del Mundial con jornadas de intercambios de cromos en La Laguna

Football Fútbol Club alarga la fiebre del Mundial con jornadas de intercambios de cromos en La Laguna

De la experiencia laboral a las aulas: la acreditación de competencias se convierte en un trampolín hacia la FP para medio millar de canarios

De la experiencia laboral a las aulas: la acreditación de competencias se convierte en un trampolín hacia la FP para medio millar de canarios

Ni jubilarse antes ni cobrar la misma pensión: estos trabajadores públicos piden al Gobierno un cambio para tener los mismos derechos que el resto de compañeros del sector

Ni jubilarse antes ni cobrar la misma pensión: estos trabajadores públicos piden al Gobierno un cambio para tener los mismos derechos que el resto de compañeros del sector

El sur de Tenerife rompe el candado urbanístico y pilota la creación de vivienda en la Isla

El sur de Tenerife rompe el candado urbanístico y pilota la creación de vivienda en la Isla

Una nueva IA revela el volumen de los glaciares en todo el planeta

Una nueva IA revela el volumen de los glaciares en todo el planeta

Detienen a un futbolista neerlandés en el aeropuerto de Valencia horas después de una violación

Detienen a un futbolista neerlandés en el aeropuerto de Valencia horas después de una violación

Asesinan a tiros a un hombre en una céntrica zona de Berlín

Asesinan a tiros a un hombre en una céntrica zona de Berlín

El tifón Dolphin deja lluvias récord y más de 1,6 millones de evacuados en China

El tifón Dolphin deja lluvias récord y más de 1,6 millones de evacuados en China
Tracking Pixel Contents