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Ni jubilarse antes ni cobrar la misma pensión: estos trabajadores públicos piden al Gobierno un cambio para tener los mismos derechos que el resto de compañeros del sector

El Ministerio del Interior estudia mejoras para los agentes de la Policía Nacional, pero aún no impulsa la integración de los agentes en el Régimen General de la Seguridad Social

La Seguridad Social fija la pensión contributiva máxima: ¿cuánto se puede cobrar?

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Lucía Feijoo Viera

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Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

El Ministerio de Interior ha confirmado que algunos policías nacionales seguirán sin tener los mismos derechos que otros agentes de cuerpos autonómicos. Esta es una de las reclamaciones históricas del colectivo, que pide equiparar las condiciones de jubilación con las de los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza o los policías locales. El principal obstáculo está en el sistema de Clases Pasivas, un régimen que ofrece condiciones diferentes a las del Régimen General de la Seguridad Social y que deja en gran desventaja a la Policía Nacional.

El conflicto no solo afecta a la cuantía de las futuras pensiones, sino también a la posibilidad de retirarse antes sin sufrir penalizaciones económicas. Mientras algunos cuerpos policiales pueden acceder a la jubilación anticipada a los 60 años mediante coeficientes reductores por considerarse una profesión de riesgo, los policías nacionales que permanecen en Clases Pasivas no disfrutan de ese mismo tratamiento.

Actualmente, se produce un recorte cercano al 27%, haciendo que la pérdida por jubilarse antes sea de más de 11.000 euros. Quienes sí tienen aaceso al Régimen General de la Seguridad Social, como los Mossos d'Escuadra, tienen un recorte del 0,20 por año trabajado.

El origen del problema está en el sistema de Clases Pasivas

Los funcionarios que accedieron antes de 2011 quedaron integrados en el régimen de Clases Pasivas, donde la pensión se calcula a partir de unos haberes reguladores fijados por ley y no sobre las bases reales de cotización y los complementos salariales percibidos durante la carrera profesional. Este sistema funciona según la categoría del trabajador público.

Sin embargo, los agentes incorporados posteriormente al Régimen General, así como las policías autonómicas y locales, ven determinada su prestación en función de sus cotizaciones efectivas. Según denuncian las organizaciones, esta diferencia puede traducirse en pérdidas superiores a 11.000 euros anuales en la pensión respecto a otros cuerpos que desempeñan funciones similares.

Por este motivo, los representantes policiales reclaman una pasarela voluntaria que permita trasladar los años cotizados en Clases Pasivas al Régimen General y evitar esa desventaja económica al llegar la jubilación.

La jubilación anticipada sigue siendo otro punto crítico

A esta diferencia se suma la cuestión de la jubilación anticipada. En España existen colectivos que pueden retirarse antes de la edad ordinaria gracias a coeficientes reductores vinculados a la peligrosidad o penosidad de su trabajo. Entre ellos figuran los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral, las policías locales o los bomberos. Además, también se integran aquí trabajadores de la minería, del mar o ferroviarios.

A.J.González Córdoba Policía Nacional recurso sucesos

La Policía Nacional pide igualar las condiciones de jubilación / AJ González / COR

Pese a que están reconocidos muchos cuerpos de seguridad, los policías nacionales y los guardias civiles no cuentan con esa ventaja, por lo que no pueden acogerse a esos beneficios en las mismas condiciones.

El Ministerio del Interior ha manifestado su disposición a estudiar posibles mejoras futuras, pero por ahora no ha impulsado la integración de estos agentes en el Régimen General de la Seguridad Social ni una equiparación plena de sus condiciones de retiro.

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Las asociaciones policiales defienden que detrás de esta decisión pesan tanto el impacto presupuestario como el efecto que una reforma de este tipo tendría sobre otros funcionarios que también siguen adscritos al sistema de Clases Pasivas.

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