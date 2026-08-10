Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeBañista fallecido en TenerifeViviendas en La LagunaLos partidos del CD Tenerife en la TVCIncendio en El SobradilloTodos los datos del eclipse solar en CanariasEscuela Humor LabSiega del cereal en Tenerife
instagramlinkedin

Crónica de la Bolsa

El Ibex 35 amanece en rojo y se aleja de máximos con el petróleo al alza

La subida del petróleo y los datos de empleo en Estados Unidos lastran la renta variable europea y asiática

El IBEX 35 alcanza su cuarto máximo histórico consecutivo cercano a los 20.200 puntos

El IBEX 35 alcanza su cuarto máximo histórico consecutivo cercano a los 20.200 puntos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Monique Zamora Vigneault

El Ibex 35 empieza la segunda semana de agosto con dudas este lunes tras pulverizar dos hitos bursátiles la semana pasada y consolidar la cota de los 20.000 puntos. El repunte del petróleo en las últimas sesiones, además del débil dato del empleo en Estados Unidos, vuelve a impulsar las ventas generalizadas en Europa y Asia. Por otro lado, el pesimismo en torno a las negociaciones de paz en Oriente Próximo también condiciona la aversión al riesgo en la renta variable.

El Ibex 35 amanece con una caída del 0,33% y se aleja de los 20.200 puntos en el arranque de la semana. En paralelo, con la temporada de resultados en ambos puntos del Atlántico por detrás, los inversores ponen el foco en el parón estival de agosto. Los mercados seguirán atentos a la evolución de los precios en Estados Unidos esta semana, cuyo dato de inflación se conocerá este miércoles.

Noticias relacionadas

El barril de Brent, la referencia del Viejo Continente, vuelve a repuntar hacia los 83 dólares este lunes y deja atrás varias sesiones de fuertes caídas. Los valores más rezagados en el primer tramo de la sesión son Fluidra (-0,98%), el Banco Santander (-0,83%) y Amadeus (-0,68%). El valor más alcista es Solaria, que asciende un 1,23%.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: miles de propietarios tendrán que quitar las terrazas hinchables de sus balcones y terrazas este verano
  2. Eclipse solar en Canarias: a qué hora será, cuánto dura y dónde verlo este 12 de agosto
  3. La Aemet anuncia un cambio radical para este lunes en Tenerife: los termómetros bajan de los 30 grados y se esperan lloviznas
  4. Tragedia en Tenerife: muere un bañista tras ser rescatado del mar en La Tejita
  5. La Guardia Civil detiene antes de un nuevo golpe a ocho integrantes de una banda vinculada a 34 delitos en Tenerife
  6. Nuevo incendio en El Sobradillo: el fuego se localiza cerca de viviendas, pero no corren riesgo
  7. Avistan un tiburón en la costa de Tenerife
  8. El otro proyecto pendiente para cerrar el Anillo Insular por el norte: Tenerife busca 123 millones para la vía entre Icod y La Guancha

Una nueva IA revela el volumen de los glaciares en todo el planeta

Una nueva IA revela el volumen de los glaciares en todo el planeta

Detienen a un futbolista neerlandés en el aeropuerto de Valencia horas después de una violación

Detienen a un futbolista neerlandés en el aeropuerto de Valencia horas después de una violación

Asesinan a tiros a un hombre en una céntrica zona de Berlín

Asesinan a tiros a un hombre en una céntrica zona de Berlín

El tifón Dolphin deja lluvias récord y más de 1,6 millones de evacuados en China

El tifón Dolphin deja lluvias récord y más de 1,6 millones de evacuados en China

El sur de Tenerife rompe el candado urbanístico y pilota la creación de vivienda en la Isla

El sur de Tenerife rompe el candado urbanístico y pilota la creación de vivienda en la Isla

El Ayuntamiento de La Laguna licita un proyecto de 25 millones para rehabilitar 438 viviendas en El Cardonal

El Ayuntamiento de La Laguna licita un proyecto de 25 millones para rehabilitar 438 viviendas en El Cardonal

El guachinche de Tenerife donde comer cocina canaria tradicional a buen precio: platos caseros y vino de la zona

El guachinche de Tenerife donde comer cocina canaria tradicional a buen precio: platos caseros y vino de la zona

Thomas Scrubb, exjugador de La Laguna Tenerife, y su salida cargada de nostalgia: «Creo que merecía continuar; pero toca seguir adelante»

Thomas Scrubb, exjugador de La Laguna Tenerife, y su salida cargada de nostalgia: «Creo que merecía continuar; pero toca seguir adelante»
Tracking Pixel Contents