Canarias dispara un 14,8% la recaudación de impuestos y roza los 2.000 millones en seis meses

Suma y sigue. La recaudación de los tributos del Estado en Canarias mantiene su senda ascendente y consolida el fuerte crecimiento registrado desde comienzos de año. Durante el primer semestre, las estadísticas de la Agencia Tributaria estatal contabilizan unos ingresos de 1.983 millones de euros entre enero y junio, una cifra que supone un incremento del 14,8% respecto al mismo periodo de 2025. El avance no solo confirma la evolución positiva de los ingresos tributarios en las Islas, sino que coloca al Archipiélago entre los territorios donde la recaudación crece con mayor intensidad. En términos porcentuales, las Islas registran el cuarto mayor aumento de todas las comunidades autónomas durante los seis primeros meses del ejercicio. Solo Galicia, con un incremento del 18,3%; Extremadura, con un 18,1%; y La Rioja, con un 15,4%, presentan una evolución superior.

El dato adquiere especial relevancia porque refleja que el crecimiento de la recaudación canaria no responde a un repunte puntual de un mes concreto, sino a una tendencia que se ha ido afianzando a lo largo del semestre. Y lo ha hecho, además, en un contexto económico marcado por la incertidumbre internacional y las tensiones geopolíticas, con el conflicto en torno a Irán como uno de los principales focos de inestabilidad.

En el ámbito interno, estos meses también han estado condicionados por el debate sobre el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares. Canarias ha reclamado al Gobierno central una actualización del IRPF que alivie la presión fiscal sobre las rentas medias y bajas, en un momento en el que los precios continúan creciendo por encima del nivel del 2% que organismos como el Banco de España consideran compatible con una economía saludable. Así, en junio, la inflación en las Islas alcanzaba el 3,4%.

Como es habitual, el grueso de la recaudación corresponde al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este tributo aportó 1.457 millones de euros a las arcas estatales en Canarias, un 14,9% más que en el mismo periodo de 2025, prácticamente en línea con el crecimiento registrado por el conjunto de los ingresos tributarios en las Islas.

Devoluciones

La evolución de las devoluciones, sin embargo, dibuja un escenario diferente al que se observó en el conjunto del país. Mientras a escala nacional las cantidades reintegradas a los contribuyentes se redujeron un 3,5%, en el Archipiélago aumentaron un 9,5%. En concreto, pasaron de 609.550 a 670.969 euros. Se trata de una diferencia significativa, ya que implica que, al mismo tiempo que aumenta con fuerza la recaudación bruta vinculada al IRPF, también crece el volumen de dinero que la Agencia Tributaria devuelve a los canarios.

Ahora bien, el incremento generalizado de los ingresos en las arcas del Estado tiene dos razones fundamentales. Por un lado, las modificaciones impositivas introducidas durante este periodo y, por otro, la fortaleza que ha mantenido el mercado laboral, con niveles de empleo históricamente elevados en el Archipiélago. Canarias cerró junio con 1.035.500 ocupados, una cifra que da cuenta del elevado volumen de población incorporada al mercado de trabajo. El registro llegó incluso a ser superior durante el primer trimestre del año, cuando la población ocupada alcanzó un máximo histórico de 1.060.600 personas.

Así pues, la relación con la recaudación es directa: cuanto mayor es el número de personas trabajando, ya sea por cuenta ajena o propia, mayor es también la base sobre la que se generan rentas sujetas a tributación. El aumento del empleo se traduce, por lo tanto, en más salarios, más actividad económica y, en consecuencia, en una mayor capacidad recaudatoria a través de figuras como el IRPF.

Los incrementos del salario, pactados en los últimos años –con un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fijado en 1212 euros–, también se han traducido en una mayor tributación fiscal. Es decir, a más ingresos, mayor pago de impuestos. A ello se suma que el ajuste de los tramos del IRPF para que la inflación y los impuestos no se coman el poder adquisitivo de los trabajadores –la llamada deflación del IRPF– no se ha producido a nivel estatal pero sí en el tramo autonómico como Canarias.

Los datos de la Agencia Tributaria revelan que el comportamiento de la recaudación en las dos provincias canarias ha sido similar, con un mayor crecimiento en Santa Cruz de Tenerife que en Las Palmas. La recaudación en la provincia oriental alcanzó los 1.321 millones de euros, un 14,8% más que en el mismo mes del año anterior. Por su parte, en la provincia occidental la subida fue ligeramente superior: del 14,9%. Eso sí, la recaudación fue de 662.529 euros.

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A nivel nacional los ingresos también siguieron la misma tendencia al alza. Los datos de la Agencia Tributaria arrojaron una cantidad récord, casi 150.000 millones de euros en total. De acuerdo con el informe de recaudación los ingresos totales aumentaron un 10,4% en relación al mismo periodo de 2025, en el que se recaudaron casi 135.000 millones de euros.