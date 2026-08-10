Canarias da alas a 30 proyectos innovadores con tramitación exprés

Un año después de su puesta en marcha, la Oficina de Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias ha ampliado su cartera más allá de los 37 proyectos estratégicos ya declarados por el Ejecutivo y tiene en fase preliminar una treintena de nuevas iniciativas que aspiran a obtener esa consideración. En total, el organismo ha analizado unas 75 propuestas durante este primer año de actividad, mientras mantiene el acompañamiento a los proyectos ya reconocidos como estratégicos y trabaja con siete de ellos para facilitar su acceso a financiación.

La oficina, integrada en Proexca, nació con el objetivo de impulsar inversiones vinculadas a la innovación y a la diversificación económica mediante el acompañamiento a los promotores, la coordinación entre administraciones y la búsqueda de financiación. «Los tres grandes ejes son simplificación administrativa, apoyo para el acceso a fuentes de financiación y visibilidad con apoyo institucional», resume el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez-Dionis.

La oficina se gestó hace solo un año y arrancó a pleno rendimiento el pasado mes de marzo, pero el Ejecutivo lleva desde 2024 enfrascado en este proyecto. Fue entonces cuando se declararon las primeras áreas estratégicas para orientar el desarrollo económico del Archipiélago. Hasta ahora se han aprobado tres tandas de proyectos hasta alcanzar los 37 actuales. En julio de 2024 se aprobaron los 17 primeros a los que se sumó una segunda tanda de 19 proyectos en octubre del año pasado. Y un último incorporado en mayo de este año corresponde al proyecto del telescopio TMT de 30 metros previsto para La Palma.

Nuevas iniciativas

A partir de esa primera selección, la oficina ha comenzado este año una segunda fase centrada en identificar nuevas iniciativas con potencial para ser declaradas estratégicas. El equipo, conformado por unos siete trabajadores, mantiene reuniones con empresas, entidades y organismos públicos y privados, además de recibir propuestas de promotores interesados en acceder al programa.

Lejos de sustituir los trámites administrativos, la Oficina de Proyectos Estratégicos ejerce como un órgano de coordinación entre los promotores y las distintas administraciones implicadas. Los expedientes continúan su recorrido por las consejerías y organismos competentes, mientras la oficina centraliza el seguimiento y facilita la comunicación para tratar de acortar los tiempos de gestión.

«Se han analizado unas 75 propuestas y de esas tenemos 30 en fase preliminar que estamos estudiando», explica Pérez-Dionis. El responsable del área subraya que el trabajo no se limita a los proyectos ya aprobados, sino que también se presta asesoramiento a iniciativas que todavía «pueden estar algo verdes» para ayudarles a cumplir los criterios para conseguir el sello.

Sectores prioritarios

La declaración como proyecto estratégico está reservada a iniciativas innovadoras y transformadoras que contribuyan a la diversificación económica del Archipiélago, generen empleo de calidad y se desarrollen en alguno de los sectores considerados prioritarios por el Gobierno, entre ellos el aeroespacial, la economía azul, el audiovisual o la sostenibilidad. «No todo puede ser estratégico. Tenemos que afinar muy bien qué interesa más a Canarias para su desarrollo», señala el responsable de la oficina.

Uno de los principales avances registrados durante este primer año ha llegado con la aprobación de la Ley de la Ciencia de Canarias, que incorpora –en una disposición final del texto– la base legal para reducir plazos y simplificar la tramitación administrativa de los designados como «proyectos estratégicos».

El Gobierno defiende que esta modificación permitirá acelerar procedimientos que hasta ahora seguían la tramitación ordinaria lo que, en muchas ocasiones, complicaba los procesos y desincentivaba a los inversores. «Lograr esto fue un hito», reconoce el director general.

Junto a la agilización administrativa, la oficina ha reforzado otra de sus líneas de trabajo con la captación de financiación. Actualmente acompaña a siete proyectos estratégicos ­–de los 37 iniciales– para identificar convocatorias y fondos europeos, estatales o autonómicos que permitan completar su financiación.

El Gobierno prevé incorporar una nueva tanda de proyectos estratégicos previsiblemente entre septiembre y octubre, una vez concluya el análisis de las iniciativas que permanecen en estudio. Será entonces cuando vuelva a evaluar el impacto económico de las nuevas incorporaciones, después de que la última relación de proyectos estratégicos – los 19 de la segunda tanda– movilizaran alrededor de cien millones de euros de inversión.