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Confirmado por la Ley de Arrendamientos Urbanos: los propietarios no pueden cobrar todos los arreglos a sus inquilinos

Muchas personas que vivien de alquiler no conocen sus derechos, y el dueño de la vivienda se aprovecha para cobrarles más dinero

Así puedes pedir que el propietario de tu vivienda te arregle los desperfectos

Así puedes pedir que el propietario de tu vivienda te arregle los desperfectos / Freepik

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Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Miles de inquilinos en Canarias han enfrentado problemas comunes en sus viviendas, como humedades, grifos rotos o calentadores que no funcionan correctamente. Estas situaciones son frecuentes y, en muchos casos, algunos caseros intentan aprovecharse de ellas para exigir dinero extra a sus inquilinos. Sin embargo, según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), estas prácticas son ilegales.

Todo esto provoca discusiones con el casero sobre quién debe pagar determinadas reparaciones. La normativa es clara, aunque también establece excepciones y límites que conviene conocer.

Las reparaciones que debe pagar el propietario

La LAU establece que el propietario debe mantener la vivienda en condiciones adecuadas para vivir durante todo el tiempo que dure el contrato de alquiler. Esto implica que debe asumir las reparaciones relacionadas con problemas estructurales o instalaciones básicas de la vivienda. Además, la ley indica que estas reparaciones no pueden servir como excusa para subir el precio del alquiler.

Pese a este derecho que tienen los inquilinos, la normativa no pone ningún plazo concreto de días para la reparación, aunque esta debe realizarse a la mayor brevedad posible dentro de un tiempo razonable desde que el propietario recibe el aviso de la avería. Por eso, los expertos recomiendan a los afectados que siempre informen del problema por un medio que deje constancia, como un WhatsApp o correo electrónico.

Si este se niega a pagar el desperfecto, la única vía legal para obligarlo es acudir a los tribunales. Por eso, los expertos aconsejan intentar primero una negociación y, si no funciona, recopilar pruebas de la avería y del aviso al propietario.

También hay casos en los que el propietario no tiene que pagar la reparación

Aunque la ley protege al inquilino en muchos casos, también establece una excepción importante. El propietario no está obligado a reparar un desperfecto cuando se produce por culpa o negligencia del inquilino. Esto puede ocurrir cuando:

  • Se rompe una instalación por un uso incorrecto
  • Se dañan elementos de la vivienda por negligencia
  • Se realizan modificaciones sin permiso del propietario

En estos casos, el coste de la reparación corresponde al arrendatario.

Los inquilinos también deben saber que si dejan de pagar el alquiler como forma de presión para que el propietario arregle la vivienda, este te pueden echar. En ese caso, se produce un incumplimiento directo del contrato, lo que puede permitir al propietario iniciar un procedimiento de desahucio aunque existan desperfectos en la vivienda.

Por eso, debes seguir pagando el alquiler y reclamar la reparación por las vías legales.

La cláusula que algunos contratos incluyen para evitar conflictos

Para reducir las discusiones sobre las averías, algunos contratos de alquiler incorporan una cláusula que fija un límite económico para las reparaciones.

Esto indica que las reparaciones por debajo de una cantidad determinada las paga el inquilino y los arreglos por encima de ese importe corresponden al propietario. La cifra puede variar según lo acuerden ambas partes en el contrato.

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Conocer estas normas es clave para evitar conflictos y saber qué derechos y obligaciones tiene cada parte cuando aparecen problemas en la vivienda.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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