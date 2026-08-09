Alerta vaca y pollo: el mercado canario se queda en tres semanas sin el 50% de la carne que importa

Más de la mitad (55%) de las importaciones canarias de carne de vacuno llegan desde Brasil; las avícolas -pollo casi en exclusiva- se quedan justo en el 50%. Ese mercado sudamericano incumple las exigencias sanitarias incluidas en el acuerdo de la Unión Europea (UE) con Mercosur (Argentina, Uruguay y Paraguay, además de Brasil) y Bruselas ha marcado en rojo el próximo 3 de septiembre. A partir de dicha fecha, las compras a Brasil de dichos productos y otros quedan vetadas.

La industria alimentaria trabaja en pleno agosto en la búsqueda de nuevos mercados capaces de tapar, al menos parcialmente, el agujero que se crea en la oferta de mercados y supermercados de las Islas. También los importadores directos se han puesto manos a la obra. De no conseguir solucionar la pérdida de este mercado principal, el incremento de precios está servido. Una lluvia que caería sobre charcos, sobre todo en el caso del pollo, que se ha convertido en refugio cárnico único para no pocos canarios desde que la inflación se desatara en el verano de 2021.

Otros productos

El bloqueo ordenado por la UE se extiende también a los lácteos, el pescado, la miel y la carne de caballo; ninguno de estos con especial incidencia para las Islas. Tiene su origen en un uso excesivo -según la normativa europea- de los antibióticos durante la crianza de los animales. El problema para la salud humana estriba en la generación de bacterias resistentes.

El acuerdo de la UE con Mercosur lo firmó la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en Asunción, capital de Paraguay, el pasado mes de enero. Pocos meses después, ya en primavera, la autoridades sanitarias de la Unión instaron a Brasil a reconducir sus estrategias de producción cárnica. Los ganaderos de dicho país no han logrado convencerles desde mayo.

El 95% de la pechuga

Las Islas son cada año el destino de 28.000 toneladas de aves y 15.000 toneladas de vacuno que inician viaje en el país sudamericano. «En el caso de la pechuga de pollo, casi el 95% de la que consumimos llega desde allí», detalla el presidente de Asinca (Asociación de Industriales de Canarias), Jorge Escuder. Es él también quien explica que el veto quedará levantado cuando los productores sean capaces de exponer la trazabilidad de la carne proveniente de sus animales con el nivel de detalle que exigen las normas de la UE.

Desde la organización empresarial destacan la importancia de tener garantizada la importación. Solo el incremento de la demanda que se va a generar en los mercados que pueden ser alternativa ya invita a descontar un aumento de los precios que conllevará una pérdida de competitividad. Ya por sí sola esta invitaría a un segmento de los consumidores a fugarse en busca de otros productos.

Mercados alternativos

Lo que ocurre en este caso es que se trata de un refugio. Es decir, el pollo es tradicionalmente el fiel compañero de viaje de quienes no pueden permitirse productos cárnicos de mayor calidad y que, además, por tratarse de carne blanca, no presenta las contraindicaciones de otras proteínas también cárnicas de origen animal. La cuestión que reconoce Escuder es que encontrar a estas alturas otros países que permitan tapar la salida de los lineales del pollo brasileño «no es algo que se pueda conseguir de manera automática».

En cuanto al vacuno, suponiendo también un golpe el desencuentro de la UE con Brasil, es más fácil de sustituir. Dentro del propio Mercosur, tanto Argentina como Uruguay son productores que gozan con un amplio reconocimiento mundial.

Soluciones que tardan

El pollo y Brasil vuelven a ser noticia un año después de que un brote de gripe aviar en Río Grande do Sul impidiera el normal flujo de entrada de este producto a Canarias por orden de la UE. En aquella ocasión, la sangre no llegó al río porque el brote se controló con cierta rapidez, antes de que los mercados del Archipiélago llegaran a notar el golpe. No obstante, Asinca sostiene que se llegaron a producir desabastecimientos puntuales y subidas de los precios de hasta el 50%.

Los tiempos para solventar las circunstancias que han provocado la decisión de Bruselas son muy dispares. En el caso del pollo, Escuder estima que podrían quedar solucionadas en el plazo de tres o cuatro meses. Peor panorama presenta el vacuno, con animales cuyo periodo de crianza y engorde es mayor, por lo que no sería posible antes de «dos años».

Escasa cobertura

El incremento de la soberanía alimentaria es una de las estrategias en las que insiste el Gobierno de Canarias. No obstante, el tamaño de la comunidad autónoma es reducido como para garantizar la cobertura del consumo solo con la producción local. Los últimos datos apuntan a que es el 15%, en el caso de las aves, y el 6%, en el de la carne de vacuno, la tasa que se cubre con la ganadería de las Islas.

En el verano de 2023, un brote de escarabajo de Colorado detectado en Reino Unido, obligó a cerrar la importación de papas desde dicho país. La búsqueda de alternativas –países autorizados– no evitó incrementos de precio súbitos. Duró varios meses, durante los que familias y restaurantes redujeron el consumo.