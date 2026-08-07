Es oficial: la Seguridad Social prepara una nueva ley para perdonar deudas del Ingreso Mínimo Vital a miles de familias españolas que recibieron cantidades que no debían
El Gobierno estudia una reforma para condonar parte de los reintegros del IMV tras detectar que parte de los fallos se produjeron por errores de la Administración
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha convertido en una de las principales ayudas en España. Actualmente, la Seguridad Social lo concede a más de 2,5 millones de personas y alcanza a unos 800.000 hogares. Sin embargo, algunos beneficiarios han recibido cantidades que no les correspondían, generando deudas con la Administración. Para estos casos, el Gobierno estudia una nueva ley que permitiría condonar parte de estas cantidades pendientes.
Si se aprueba la nueva normativa, miles de beneficiarios del IMV podrían dejar de devolver parte del dinero que la Seguridad Social les reclama por supuestos cobros indebidos. Muchas de estas cantidades han sido generadas por errores administrativos.
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Desde la Unión Europea se está investigando el funcionamiento del sistema y las reclamaciones realizadas a familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa pretende dar respuesta a un problema que afecta a miles de hogares desde la creación del IMV.
El origen de las reclamaciones
En muchos casos, los beneficiarios recibieron cantidades que posteriormente la Administración consideró excesivas tras revisar sus ingresos reales, obligándoles a devolver un dinero que ya había sido destinado a cubrir gastos básicos como alimentación, alquiler o suministros.
La ayuda se concede utilizando como referencia la Declaración de la Renta del año anterior y meses después, la Seguridad Social cruza esos datos con la información definitiva de Hacienda. Cuando la Administración detecta que los ingresos reales fueron superiores a los inicialmente previstos, considera que existió un cobro indebido y exige el reintegro de las cantidades abonadas de más.
Desde 2021 se han abierto cerca de 320.000 expedientes de devolución, con reclamaciones que rondan los 500 millones de euros.
La nueva ley busca aliviar la situación
Como respuesta a este escenario, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha comunicado que estudia una norma para perdonar parte de estas deudas, especialmente las derivadas de las revisiones correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025.
El objetivo es evitar que familias que actuaron de buena fe tengan que devolver prestaciones que recibieron por fallos en el propio sistema de gestión. Además, la iniciativa también contempla la suspensión de los procedimientos de reintegro que permanecen abiertos mientras se resuelve el cambio normativo.
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