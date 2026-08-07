Fred. Olsen Express, comodidad y sabor canario entre Tenerife y Fuerteventura

Hay viajes que empiezan antes de llegar al destino. La conexión entre Tenerife y Fuerteventura con Fred. Olsen Express propone precisamente esa pausa: dejar atrás la rutina, mirar al horizonte y disfrutar del mar mientras el archipiélago se despliega entre una isla y otra. Más allá de unir dos puntos del mapa, la naviera ofrece un servicio pensado para viajar con comodidad, flexibilidad y la cercanía que caracteriza a Canarias.

Esta ruta combinada, a través del puerto de Agaete, parte de Tenerife a bordo de los trimaranes Bajamar Express o Bañaderos Express. Desde ahí, el trayecto continúa entre el puerto de Las Palmas y Morro Jable, en el Betancuria Express o el Barlovento Express. Todo el itinerario está pensado para que los embarques y trasbordos resulten ágiles y cómodos, por ello esta es la opción preferida para quienes quieren viajar con cualquier tipo de vehículo, incluidas las caravanas o furgonetas camperizadas, y recorrer Fuerteventura a su ritmo.

El viaje con vehículo propio permite llevar todo el equipaje necesario, material deportivo para disfrutar de la costa o el interior de la isla y cuanto haga falta para una escapada sin limitaciones. También es una alternativa práctica para familias con niños y mascotas, que cuentan con acomodaciones específicas y espacios pensados para hacer más agradable la travesía. Las familias cuentan con zonas infantiles, servicio OnBoard Club con contenidos multimedia, wifi de alta velocidad y juegos de mesa, mientras que las mascotas pueden viajar con distintas opciones de acomodación según sus necesidades.

El director de flota de Fred. Olsen Express, Juan Ignacio Liaño, sitúa la atención al cliente como uno de los pilares de la compañía. “Un trato excelente al pasajero es clave para que el viaje sea una experiencia satisfactoria y es una de las señas de identidad de nuestra compañía”, explica. Una máxima que se percibe en los detalles: una tripulación cercana y cualificada, espacios preparados para distintos perfiles de viajeros y servicios diseñados para que el tiempo a bordo resulte agradable.

La flexibilidad también acompaña la planificación. Durante el verano, Fred. Olsen Express refuerza sus servicios con hasta seis conexiones diarias entre Tenerife hasta Fuerteventura. Todos los billetes permiten cambios gratuitos de fecha, y las tarifas Flexible y Oro incluyen, además, opciones de cancelación y reembolso.

El sabor local ocupa un lugar especial en la experiencia. Las cafeterías a bordo incorporan productos frescos, de obradores canarios, gracias a los acuerdos de la naviera con GMR y otras entidades del sector primario. Una propuesta que acerca al pasajero a referencias, bollería y elaboraciones vinculadas al territorio, incluso antes de desembarcar.

Con el sonido del mar de fondo y las vistas del Atlántico, Fred. Olsen Express transforma el trayecto en una parte esencial de la escapada. Un viaje para dejarse cuidar, sentirse como en casa y descubrir que, entre Tenerife y Fuerteventura, el mar también forma parte del destino.