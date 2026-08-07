Transporte
La alta velocidad ferroviaria pierde un 15% de sus usuarios en la primera mitad del año
Ave, Ouigo, Iryo y Avlo acentúan su caída en junio y suman seis meses consecutivos de retrocesos
EFE
El uso del transporte ferroviario en alta velocidad, prestado por Ave, Ouigo, Iryo y Avlo, acentuó su caída en junio hasta el 9,8 % interanual, con lo que acumuló un retroceso en el conjunto del primer semestre del año de más del 15 % en el número de pasajeros transportados.
Desde el pasado enero -cuando se produjo el accidente de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas tras el descarrilamiento de un tren y su colisión con otro- y hasta el final de junio, un total de 18,33 millones de personas tomaron algún tren de alta velocidad en España.
Según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), esa cifra es un 15,5 % inferior a los 21,69 millones de usuarios que se registraron en el primer semestre del 2025.
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