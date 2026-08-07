La alta velocidad ferroviaria pierde un 15% de sus usuarios en la primera mitad del año

El uso del transporte ferroviario en alta velocidad, prestado por Ave, Ouigo, Iryo y Avlo, acentuó su caída en junio hasta el 9,8 % interanual, con lo que acumuló un retroceso en el conjunto del primer semestre del año de más del 15 % en el número de pasajeros transportados.

Desde el pasado enero -cuando se produjo el accidente de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas tras el descarrilamiento de un tren y su colisión con otro- y hasta el final de junio, un total de 18,33 millones de personas tomaron algún tren de alta velocidad en España.

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Según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), esa cifra es un 15,5 % inferior a los 21,69 millones de usuarios que se registraron en el primer semestre del 2025.