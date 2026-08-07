Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasAsesinato en La PalmaTerremotos en el TeideCentro deportivo Go fitDrogas en TenerifeVuelco de un camión en TenerifeNatalia Ramos deja el Costa AdejeGrandes superficies en Santa Cruz
instagramlinkedin

Transporte

La alta velocidad ferroviaria pierde un 15% de sus usuarios en la primera mitad del año

Ave, Ouigo, Iryo y Avlo acentúan su caída en junio y suman seis meses consecutivos de retrocesos

Archivo - Viajeros saliendo de un tren de alta velocidad

Archivo - Viajeros saliendo de un tren de alta velocidad / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El uso del transporte ferroviario en alta velocidad, prestado por Ave, Ouigo, Iryo y Avlo, acentuó su caída en junio hasta el 9,8 % interanual, con lo que acumuló un retroceso en el conjunto del primer semestre del año de más del 15 % en el número de pasajeros transportados.

Desde el pasado enero -cuando se produjo el accidente de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas tras el descarrilamiento de un tren y su colisión con otro- y hasta el final de junio, un total de 18,33 millones de personas tomaron algún tren de alta velocidad en España.

Noticias relacionadas

Según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), esa cifra es un 15,5 % inferior a los 21,69 millones de usuarios que se registraron en el primer semestre del 2025.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE cambia las reglas de la la Seguridad Social: a partir del 1 de septiembre, ya no se enviarán más cartas y avisos a estos trabajadores
  2. Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano
  3. Garachico contará con un nuevo túnel para sortear la saturación y los temporales de la avenida marítima
  4. Natalia Ramos se convierte en la primera tinerfeña en jugar en la Premier League: deja el Costa Adeje Tenerife y ficha por el Liverpool FC
  5. Santa Cruz de Tenerife estrena su primera área de servicio para que las caravanas evacúen las aguas negras
  6. El Centro Deportivo Go fit no corre peligro: el Ayuntamiento tramita la modificación del Plan General para regularizar su construcción
  7. Vuelca un camión en un polígono industrial de Tenerife
  8. Los dos lugares de Tenerife elegidos para ver el eclipse solar del 12 de agosto

La alta velocidad ferroviaria pierde un 15% de sus usuarios en la primera mitad del año

La alta velocidad ferroviaria pierde un 15% de sus usuarios en la primera mitad del año

Daniela Blasco y Ceciarmy, escapada romántica a Tenerife: primera aparición de la pareja en Canarias

Daniela Blasco y Ceciarmy, escapada romántica a Tenerife: primera aparición de la pareja en Canarias

La inteligencia artificial avanza un paso más: crea virus contra bacterias

La inteligencia artificial avanza un paso más: crea virus contra bacterias

Dos accidentes de tráfico en el sur de Tenerife colapsan la TF-1 y provoca largas retenciones

Dos accidentes de tráfico en el sur de Tenerife colapsan la TF-1 y provoca largas retenciones

Un coche se empotra contra el andamiaje de la ermita de San Telmo en Santa Cruz de Tenerife y sus ocupantes se dan a la fuga

Un coche se empotra contra el andamiaje de la ermita de San Telmo en Santa Cruz de Tenerife y sus ocupantes se dan a la fuga

Un juez de EEUU condena a Meta a pagar 567 millones de dólares por perjudicar a menores en las redes sociales

Un juez de EEUU condena a Meta a pagar 567 millones de dólares por perjudicar a menores en las redes sociales

Zona de baño del muelle de Puerto de la Cruz

Zona de baño del muelle de Puerto de la Cruz

Acceso denegado

Acceso denegado
Tracking Pixel Contents