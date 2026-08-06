Por 110.000 millones de dólares
El Gobierno británico da luz verde a la compra de Warner Bros por Paramount
Según Londres, Paramount se ha comprometido a preservar la independencia editorial de los canales informativos, de entretenimiento y de deportes
La operación sigue suspendida por Estados Unidos
EFE
El Gobierno británico dio este jueves luz verde a la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, en una operación valorada en 110.000 millones de dólares (unos 95.000 millones de euros). La decisión sigue a la aprobación también dada esta semana por la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA, en inglés), tras obtener garantías legales vinculantes por parte del consejero delegado de Paramount Skydance, David Ellison.
En una carta enviada a las partes, el Ejecutivo de Londres destacó que Paramount se ha comprometido a mantener durante al menos cinco años el nivel de programación encargada en el Reino Unido y a preservar la independencia editorial de los canales informativos, de entretenimiento y de deportes. "Esas garantías incluían una serie de compromisos sobre la futura inversión en el Reino Unido, el mantenimiento de identidades editoriales diferenciadas para servicios clave y la independencia editorial de los informativos", explicó en un comunicado la ministra británica de Cultura, Medios y Deporte, Lisa Nandy.
Por ello, Nandy confirmó que ha decidido "no emitir una Notificación de Intervención por Interés Público (PIIN)", después de que el pasado junio advirtiera de que podría intervenir en la operación e incluso ordenar una investigación, pese a que ésta ya contaba con el visto bueno de los reguladores en Estados Unidos, China y otros países. La ministra avanzó asimismo que Paramount deberá presentar informes anuales de cumplimiento y que su Ministerio supervisará estrechamente el cumplimiento de esos compromisos.
Entre los activos que gestionará Paramount en el Reino Unido figuran Channel 5, TNT Sports, Cartoon Network, Nickelodeon y CNN International, además de las plataformas de streaming Paramount+ y HBO Max, recordó Nandy.
Aunque el Gobierno británico y la CMA han dado el visto bueno a la operación, ésta sigue suspendida en Estados Unidos después de que California y otros once estados presentaran una demanda para bloquearla por motivos antimonopolio. El juicio está previsto para marzo de 2027.
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