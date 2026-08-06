Nombramiento
La empresaria Olga Sanfiel, nueva presidenta de Fepeco tras ser elegida por unanimidad
La responsable asumió la dirección de la patronal de forma provisional en el mes de mayo tras la jubilación del anterior dirigente, Óscar Izquierdo
La empresaria Olga Sanfiel ha sido elegida este jueves por unanimidad como nueva presidenta de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), culminando así el proceso iniciado el pasado mes de mayo, cuando asumió de forma provisional la dirección de la patronal tras la jubilación de Óscar Izquierdo.
La elección ratifica de forma definitiva el relevo al frente de la organización empresarial, que desde mayo dirigía con carácter temporal hasta la celebración del proceso electoral. Con su nombramiento, Sanfiel se convierte en la quinta presidenta de la historia de Fepeco y en la primera mujer en ocupar este cargo.
Su trayectoria ha estado estrechamente vinculada al sector de la construcción. Desde 2010 es directora gerente de Construcciones Metálicas Cercasa, empresa que gestiona desde hace más de 16 años, y hasta ahora desempeñaba la vicepresidencia de Fepeco, formando parte de la dirección de la patronal.
Sanfiel asume el liderazgo de una organización que representa a uno de los principales sectores económicos de Canarias, vinculado al empleo, la vivienda, las infraestructuras y el desarrollo territorial. Su mandato comienza en un contexto marcado por desafíos como el impulso a la construcción de vivienda asequible, la agilización de los procedimientos administrativos y urbanísticos, la escasez de mano de obra cualificada, la modernización del sector y el refuerzo de la seguridad jurídica.
La nueva presidenta toma el relevo de Óscar Izquierdo, quien presidió Fepeco durante años y desarrolló una intensa labor de representación institucional y defensa de las empresas constructoras. Con esta nueva etapa, la patronal mantiene su objetivo de seguir actuando como interlocutor del sector ante las administraciones públicas y de contribuir al desarrollo económico y territorial del Archipiélago.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
- El BOE cambia las reglas de la la Seguridad Social: a partir del 1 de septiembre, ya no se enviarán más cartas y avisos a estos trabajadores
- Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano
- Garachico contará con un nuevo túnel para sortear la saturación y los temporales de la avenida marítima
- Natalia Ramos se convierte en la primera tinerfeña en jugar en la Premier League: deja el Costa Adeje Tenerife y ficha por el Liverpool FC
- Santa Cruz de Tenerife estrena su primera área de servicio para que las caravanas evacúen las aguas negras
- El Centro Deportivo Go fit no corre peligro: el Ayuntamiento tramita la modificación del Plan General para regularizar su construcción
- Vuelca un camión en un polígono industrial de Tenerife
- Los dos lugares de Tenerife elegidos para ver el eclipse solar del 12 de agosto