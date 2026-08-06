La empresaria Olga Sanfiel, nueva presidenta de Fepeco tras ser elegida por unanimidad

La empresaria Olga Sanfiel ha sido elegida este jueves por unanimidad como nueva presidenta de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), culminando así el proceso iniciado el pasado mes de mayo, cuando asumió de forma provisional la dirección de la patronal tras la jubilación de Óscar Izquierdo.

La elección ratifica de forma definitiva el relevo al frente de la organización empresarial, que desde mayo dirigía con carácter temporal hasta la celebración del proceso electoral. Con su nombramiento, Sanfiel se convierte en la quinta presidenta de la historia de Fepeco y en la primera mujer en ocupar este cargo.

Su trayectoria ha estado estrechamente vinculada al sector de la construcción. Desde 2010 es directora gerente de Construcciones Metálicas Cercasa, empresa que gestiona desde hace más de 16 años, y hasta ahora desempeñaba la vicepresidencia de Fepeco, formando parte de la dirección de la patronal.

Sanfiel asume el liderazgo de una organización que representa a uno de los principales sectores económicos de Canarias, vinculado al empleo, la vivienda, las infraestructuras y el desarrollo territorial. Su mandato comienza en un contexto marcado por desafíos como el impulso a la construcción de vivienda asequible, la agilización de los procedimientos administrativos y urbanísticos, la escasez de mano de obra cualificada, la modernización del sector y el refuerzo de la seguridad jurídica.

La nueva presidenta toma el relevo de Óscar Izquierdo, quien presidió Fepeco durante años y desarrolló una intensa labor de representación institucional y defensa de las empresas constructoras. Con esta nueva etapa, la patronal mantiene su objetivo de seguir actuando como interlocutor del sector ante las administraciones públicas y de contribuir al desarrollo económico y territorial del Archipiélago.