Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeFallecida en La PalmaTerremotos en el TeideQuisco de la plaza del PríncipeAccidente en Santa CruzMultas de tráfico
instagramlinkedin

Evento histórico

¿Puede un eclipse provocar un apagón? Así afectará el eclipse solar del 12 de agosto al sistema eléctrico

Red Eléctrica activará una serie de medidas preventivas para asegurar el funcionamiento del sistema eléctrico

Una torre de la red de transporte de electricidad y un parque eólico.

Una torre de la red de transporte de electricidad y un parque eólico. / Miteco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

Mientras millones de personas mirarán al cielo para contemplar el eclipse solar del próximo 12 de agosto, en el centro de control de Red Eléctrica las miradas estarán puestas en otro lugar: la red eléctrica. Si una parte del sol queda cubierta por la luna, la sombra que se proyecta reducirá progresivamente la radicación solar que llega a los paneles solares. Y esa caída de luz se traducirá en una reducción de la generación solar, que podrá acercarse a cero en los minutos de mayor oscurecimiento. ¿Puede ese descenso de la generación solar causar un apagón?

El operador del sistema lleva meses preparándose para este evento. Ha desarrollado un modelo matemático que calcula cuánta generación dejará de producirse durante el eclipse, dónde ocurrirá y a qué velocidad. En concreto, estima que la generación solar podría reducirse en unos 5 gigavatios (GW) en el momento de mayor impacto, que equivale a aproximadamente el 13% de la demanda máxima de electricidad de un miércoles típico de agosto.

El resultado final dependerá de la climatología de ese día. Si el día está muy nublado, la producción solar ya será menor de lo habitual y el efecto del eclipse será menos acusado. En cambio, con un cielo completamente despejado, la reducción será más visible. Y la consecuencia será que el sistema utilizará otras fuentes de generación disponibles en la red, igual que ocurre cuando deja de hacer viento o por la noche cuando ya no hace sol.

Acentuar el descenso habitual

Además, una de las ventajas de este 12 de agosto desde el punto de vista del sistema eléctrico es que el eclipse se producirá al atardecer, aproximadamente entre las 19.30 y las 21.30 horas, en una franja horaria en la que la energía solar empieza a disminuir de forma natural porque el sol está más bajo. Es decir, el fenómeno simplemente adelantará y acentuará un descenso que ya se iba a producir sí o sí.

Tampoco coincide con las horas en las que normalmente se registra el mayor consumo eléctrico durante el verano. Y la fase de totalidad, el momento en el que la Luna cubre el disco solar, durará apenas entre uno y dos minutos. "Estimamos que en el sistema eléctrico peninsular el impacto sea limitado y en Canarias y Baleares será mucho más reducido incluso", afirma en un comunicado el director de servicios para la operación de Red Eléctrica, Ricardo Bajo.

Noticias relacionadas y más

Y aunque está todo previsto para que el consumidor final no perciba ningún cambio en su suministro eléctrico durante esos instantes, para evitar cualquier susto, Red Eléctrica activará una serie de medidas preventivas. Entre ellas, el operador del sistema prevé una mayor coordinación con organismos oficiales, con los operadores de sistemas eléctricos europeos y con los centros de control de generación y distribución en España. También aumentará las reservas de seguridad y realizará un seguimiento constante de la evolución del eclipse.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE cambia las reglas de la la Seguridad Social: a partir del 1 de septiembre, ya no se enviarán más cartas y avisos a estos trabajadores
  2. Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano
  3. Garachico contará con un nuevo túnel para sortear la saturación y los temporales de la avenida marítima
  4. Natalia Ramos se convierte en la primera tinerfeña en jugar en la Premier League: deja el Costa Adeje Tenerife y ficha por el Liverpool FC
  5. Santa Cruz de Tenerife estrena su primera área de servicio para que las caravanas evacúen las aguas negras
  6. El Centro Deportivo Go fit no corre peligro: el Ayuntamiento tramita la modificación del Plan General para regularizar su construcción
  7. Vuelca un camión en un polígono industrial de Tenerife
  8. Los dos lugares de Tenerife elegidos para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Desarticulada una de las mayores redes de tráfico de personas y droga en España con 78 detenidos

Desarticulada una de las mayores redes de tráfico de personas y droga en España con 78 detenidos

EL DÍA sortea entre sus suscriptores 2 abonos dobles para disfrutar del PHE Festival 2026 en Puerto de la Cruz

EL DÍA sortea entre sus suscriptores 2 abonos dobles para disfrutar del PHE Festival 2026 en Puerto de la Cruz

De La Laguna a Las Palmas de Gran Canaria: un trasvase reservado para muy pocos

De La Laguna a Las Palmas de Gran Canaria: un trasvase reservado para muy pocos

La alta velocidad ferroviaria pierde un 15% de sus usuarios en la primera mitad del año

La alta velocidad ferroviaria pierde un 15% de sus usuarios en la primera mitad del año

Daniela Blasco y Ceciarmy, escapada romántica a Tenerife: primera aparición de la pareja en Canarias

Daniela Blasco y Ceciarmy, escapada romántica a Tenerife: primera aparición de la pareja en Canarias

La inteligencia artificial avanza un paso más: crea virus contra bacterias

La inteligencia artificial avanza un paso más: crea virus contra bacterias

Dos accidentes de tráfico en el sur de Tenerife colapsan la TF-1 y provoca largas retenciones

Dos accidentes de tráfico en el sur de Tenerife colapsan la TF-1 y provoca largas retenciones

Un coche se empotra contra el andamiaje de la ermita de San Telmo en Santa Cruz de Tenerife y sus ocupantes se dan a la fuga

Un coche se empotra contra el andamiaje de la ermita de San Telmo en Santa Cruz de Tenerife y sus ocupantes se dan a la fuga
Tracking Pixel Contents