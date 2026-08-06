Cristina Ruiz, abogada inmobiliaria de Tenerife, avisa: "Si no revisas este documento al comprar una casa, puedes asumir deudas de miles de euros"

Comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes y complicadas que una persona toma a lo largo de su vida. Por eso, antes de firmar cualquier operación, es fundamental revisar con detalle el contrato de compraventa y todos los aspectos asociados a la transacción. Ante esta situación, la abogada inmobiliaria de Tenerife Cristina Ruiz (@cristinaruizabogada) alerta sobre un detalle que muchos compradores pasan por alto y que puede acabar suponiendo que pagues mucho dinero de más.

Antes de formalizar la compra de una vivienda, los expertos recomiendan analizar aspectos clave como: las condiciones de la hipoteca, el estado real del inmueble y la posibilidad de negociar el precio. Sin embargo, existen otros detalles igual de vitales y que pocas personas conocen que las tienen que abonar ellos.

Las viviendas pueden tener gastos extras asociados / Archivo

Uno de los más importantes, y a la vez más desconocidos, es comprobar la situación económica de la comunidad de propietarios antes de cerrar la operación. No revisar si existen deudas, derramas pendientes u otros problemas financieros puede convertirse en un importante inconveniente para el nuevo propietario.

Comprar una vivienda también implica revisar las deudas con la comunidad

Cristina Ruiz deja clara esta situación y explica el detalle que pasa desapercibido: "Mucha gente no se da cuenta de que a la hora de comprar una vivienda también están comprando la comunidad de propietarios". Ese descuido puede acabar saliendo muy caro si la vivienda arrastra cuotas pendientes.

La abogada insiste en que uno de los documentos más importantes antes de acudir al notario es el certificado que acredita si la vivienda está al corriente de pago con la comunidad de propietarios, y por tanto, se encuentra libre de cargas.

"Te casas con la comunidad de propietarios" Cristina Ruiz — Abogada Inmobiliaria

En caso de no solicitarlo, puede verse obligado a responder de determinadas cantidades pendientes. "Cuando compras en una comunidad de propietarios, te casas con la comunidad de propietarios y adquieres las deudas de la propiedad que estás comprando si no revisas el documento de deuda de la comunidad", explica Ruiz.

La abogada añade que, si no se verifica esa información previamente, el comprador puede asumir las deudas correspondientes a los tres últimos años, una circunstancia que muchas personas desconocen hasta después de formalizar la compra.

Una comprobación sencilla que puede evitar problemas

La especialista recomienda revisar toda la documentación relacionada con la comunidad antes de firmar cualquier contrato de compraventa.

"Revisa todo bien porque hay gente que no paga sus cuotas y eso al final lo acabas pagando tú" Cristina Ruiz — Abogada inmobiliaria

Solicitar el certificado de deudas comunitarias, comprobar si existen derramas aprobadas o conocer la situación económica de la comunidad son pasos que pueden evitar sorpresas una vez entregadas las llaves.

Para Cristina Ruiz, dedicar unos minutos a revisar esa documentación puede marcar la diferencia entre una compra tranquila y un gasto inesperado que eleve considerablemente el coste real de la vivienda.