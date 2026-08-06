Conosultas las gasolineras más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife este jueves 6 de agosto

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, jueves 6 de agosto, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,345€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Arafo, isla de Tenerife, en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N. Allí, la estación H2EXAGON ARAFO tiene la Gasolina 98 a 1,399€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,275€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2, donde la Gasolina 95 está a 1,279€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 1,385€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en Arafo, isla de Tenerife, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, donde el precio del Gasóleo A es de 1,389€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

La estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,275€ el litro, seguida por la estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,279€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,385€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N en Arafo a 1,389€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, a 1,345€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ARAFO en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N de Arafo a 1,399€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

La Palma tiene hoy, jueves 6 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,479€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,558€.

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,648€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,650€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,589€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,669€ el litro.

El Hierro tiene hoy, jueves 6 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,557€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,659€.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,859€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,859€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 en el municipio de Vallehermoso a 1,729€ el litro. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en Alajeró a 1,739€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Vallehermoso, en la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, a 1,765€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38 de Alajeró a 1,769€ el litro.

La estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE de Carretera Los Apartaderos km 1 en el municipio de Vallehermoso es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,645€ el litro, seguida por la estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,649€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo ofrece hoy, jueves 6 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio GMOIL, que ofrece el mismo carburante a 1,279€ el litro en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde encontrarás a 1,345€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera TGAS-TU TRÉBOL también ofrece la Gasolina 98 a 1,423€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,385€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,439€ el litro en la estación SHELL EL RAMONAL en Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

El diésel más barato está en OCÉANO TACO, a 1,399€ el litro, situada en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO que ofrece el gasoil a 1,479€ el litro en Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,449€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,458€ el litro, en Carretera TF-111 km 8.

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 6 de agosto, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,299€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,388€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [06/08/2026 8:40:29]