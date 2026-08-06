El alquiler en Canarias sube un 7,2% en un año y alcanza los 16,09 euros por metro cuadrado

El precio de la vivienda en alquiler en Canarias baja un 0,8% durante julio respecto al mes anterior, pero mantiene una subida interanual del 7,2%. El coste medio alcanza así los 16,09 euros por metro cuadrado al mes, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

El contraste entre ambos porcentajes refleja dos movimientos distintos del mercado. El alquiler registra una corrección mensual, mientras el balance frente al mismo periodo del año anterior conserva una evolución al alza. La caída de julio, por tanto, no elimina el encarecimiento acumulado durante los últimos doce meses.

Santa Cruz de Tenerife registra la mayor subida provincial

Las dos provincias canarias presentan incrementos interanuales. Santa Cruz de Tenerife registra el avance más intenso, con un 10,4%, mientras el dato correspondiente a Las Palmas de Gran Canaria sube un 3,7%, según el desglose incluido en el informe.

En cuanto al precio medio, Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en 16,19 euros por metro cuadrado al mes y a Santa Cruz de Tenerife en 15,99 euros. Los datos muestran una diferencia limitada entre ambos territorios, aunque la evolución anual resulta más acusada en la provincia occidental.

Ocho municipios encarecen el alquiler

El precio del alquiler sube en ocho de los nueve municipios que cuentan con variación interanual. Icod de los Vinos encabeza los incrementos, con un 31,0%, muy por encima del resto de localidades analizadas.

A continuación aparecen Telde, con una subida del 14,6%, y Arona, con un 13,3%. También registran aumentos Adeje, con un 9,7%; San Cristóbal de La Laguna, con un 8,5%; San Bartolomé de Tirajana, con un 6,1%; Puerto de la Cruz, con un 5,7%; y Santa Cruz de Tenerife, con un 3,2%.

La diferencia entre municipios resulta amplia. Mientras Icod de los Vinos supera el 30% de incremento anual, la capital tinerfeña presenta el avance más moderado entre las ciudades que registran subidas.

Mogán y San Bartolomé de Tirajana, los más caros

El análisis de los precios absolutos sitúa a Mogán como el municipio más caro, con 22,96 euros por metro cuadrado al mes. Le siguen San Bartolomé de Tirajana, con 22,14 euros, y Arona, con 20,65 euros.

También superan los 17 euros por metro cuadrado Guía de Isora, con 20,31 euros; Adeje, con 18,60 euros; Granadilla de Abona, con 17,15 euros; El Rosario, con 17,10 euros; y San Miguel de Abona, con 17,03 euros. Santiago del Teide se sitúa en 16,66 euros.

Por debajo de esa cifra aparecen Puerto de la Cruz, con 16,58 euros por metro cuadrado al mes; Las Palmas de Gran Canaria, con 15,75 euros; Candelaria, con 15,61 euros; y Agüimes, con 15,23 euros. El documento ofrece para la capital grancanaria un dato municipal distinto del incluido en el apartado provincial.

La lista continúa con Santa Cruz de Tenerife, que registra 14,45 euros por metro cuadrado al mes; Telde, con 13,99 euros; San Cristóbal de La Laguna, con 13,03 euros; Los Realejos, con 12,13 euros; e Icod de los Vinos, con 11,80 euros. Este último municipio combina el precio más bajo del grupo detallado con la mayor subida interanual.

Canarias se sitúa entre las mayores subidas del país

En el conjunto nacional, Canarias ocupa el sexto puesto entre las comunidades con mayores incrementos interanuales del alquiler. Por delante se sitúan Aragón, con un 13,3%; Castilla-La Mancha, con un 11,7%; Navarra, con un 8,6%; Extremadura, con un 8,3%; y Asturias, con un 7,5%.

Noticias relacionadas

Tras Canarias aparecen la Comunitat Valenciana, con un 6,2%; Castilla y León, con un 5,7%; la Región de Murcia, con un 5,2%; Andalucía, con un 4,4%; Galicia, con un 2,4%; La Rioja, con un 2,2%; Baleares, con un 0,3%; y Cantabria, con un 0,2%.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas