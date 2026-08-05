Descubre dónde repostar la Gasolina 95 al mejor precio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este miércoles 5 de agosto

Hoy, miércoles 5 de agosto, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,275€ el litro. La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,284€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, tiene el gasoil a 1,385€ el litro. En San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, la estación de servicio OCÉANO TACO, CALLE SANTA AMELIA, 20, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,399€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,345€ el litro. También puedes optar por la estación H2EXAGON ARAFO, de Arafo en la isla de Tenerife, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, con la Gasolina 98 a 1,399€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,345€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, en la H2EXAGON ARAFO, que está a 1,399€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde el diésel está a 1,385€ el litro. La segunda mejor opción está en San Cristóbal de La Laguna, a 1,399€ el litro en OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy miércoles 5 de agosto, está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L., donde está a 1,275€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, a 1,284€ el litro en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,648€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,650€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 5 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,499€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,558€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,609€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,658€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,557€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,659€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,669€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,759€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,809€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,809€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

El gasoil más barato lo encontraremos en Vallehermoso, en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, donde el diésel está a 1,729€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,739€ el litro en SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy miércoles 5 de agosto, está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE, donde está a 1,645€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a 1,649€ el litro en la estación SAN SEBASTIAN.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, a la gasolinera ESTACION SERVICIO CHIPUDE, donde el litro está a 1,765€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la SAN SEBASTIAN, que está a 1,769€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo ofrece hoy, miércoles 5 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, que ofrece el mismo carburante a 1,284€ el litro en CALLE PANAMÁ, 9.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde encontrarás a 1,345€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera TGAS-TU TRÉBOL también ofrece la Gasolina 98 a 1,423€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 1,385€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,439€ el litro en la estación SHELL EL RAMONAL en Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, miércoles 5 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 1,388€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece el gasoil a 1,399€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,479€ el litro en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde encontrarás a 1,449€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,458€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [05/08/2026 8:16:04]