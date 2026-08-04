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El fin de curso destruye el 15% del empleo en educación y Canarias suma 1.759 parados en julio

Lo bueno, la solidez de la hostelería y el comercio atenúa el frenazo, que se queda en 3.293 empleos perdidos; lo mejor, nunca ha habido menos desempleados de larga duración desde enero de 2009

Un aula vacía.

Un aula vacía. / EP

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Julio Gutiérrez

Julio Gutiérrez

Las Palmas de Gran Canaria

Mal mes para el desempleo en Canarias con la destrucción de 3.293 empleos (-0,34%) y el incremento de 1.759 (1,24%) ciudadanos inscritos en las oficinas del paro.

Un mes en el que es necesario echar la vista atrás para observar la mejoría de los últimos doce meses y en el que la noticia la deja un nuevo descenso del número de parados de larga duración (-174). Son ahora 63.349 tras reducirse un 7,13% en el último año y es la cifras más baja desde enero de 2009.

Era de esperar la caída de la afiliación por el tradicional erial que se genera en torno a la educación toda vez que echa la persiana el curso escolar. Se destruyó el 15% del empleo en esta rama de actividad (9.068). Enfrente, el refuerzo veraniego de las plantillas en la hostelería -2.114 afiliados en el mes- y el comercio, por las rebajas -1.797- frenaron la sangría del mercado laboral.

En números totales, 961.638 ciudadanos trabajan en el este momento en el Archipiélago, 27.523 (2,9%) más que en julio del pasado año. En todo el país lo hacen 22.508.065 personas.

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En el caso del conjunto de España, la pérdida que genera la docencia se cubre ampliamente por la puesta a toda máquina de los motores del negocio turístico. Se ganaron 41.727 (0,19%) afiliados en el mes y 642.562 (2,94%) en doce meses. Hay 2.311.499 ciudadanos esperando una oportunidad laboral, 19.517 (0,85%) más que en junio y 93.107 (-3,87%) menos que en julio de 2025.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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