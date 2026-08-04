El Banco de España lo confirma: tu banco puede quitarte el dinero al ingresar billetes si detecta que son falsos

Cuando vas a ingresar dinero en un cajero automático tienes que estar muy atento, porque puede ser que no se contabilicen todos los billetes que introduces en la máquina. Muchos clientes desconocen las normas del Banco de España relacionadas con el control del blanqueo de capitales, la detección de billetes falsos y la retirada de efectivo que no cumple los estándares establecidos por el Banco Central Europeo (BCE).

Puede que cuando vayas a realizar un ingreso, el cajero registre una cantidad inferior a la que esperabas. Esto ocurre porque el banco retiene determinados billetes si detecta indicios de falsificación, deterioro o cualquier característica que impida validar su autenticidad. En estos casos, la entidad debe aplicar los protocolos establecidos para garantizar la seguridad del sistema financiero.

Varias personas esperan para utilizar un cajero en la capital grancanaria. / Andrés Cruz

Este problema puede afectar a uno o varios billetes, siempre que presenten indicios de falsificación o generan dudas sobre su autenticidad.

El banco no puede devolverte el billete

La entidad está obligada a retener los billetes de inmediato y no puede devolvérselos al cliente. Esta actuación no depende del criterio de cada banco, sino que responde a un protocolo fijado por el BCE para impedir que el dinero falso siga circulando. Tanto si el ingreso se realiza en ventanilla como a través de un cajero automático, la normativa establece que el billete sospechoso debe ser retirado en el mismo momento.

Leticia de Torre

Además, tampoco se puede entregar de nuevo ese dinero al cliente, aunque este asegure que lo recibió como cambio en un comercio o que desconocía que pudiera ser falso. Si se produce esto, el banco debe facilitar un justificante oficial de retención, donde figuran los datos del titular, la cantidad retenida, la fecha de la operación y, siempre que sea posible, el número de serie del billete.

El Banco de España tiene la última palabra

Una vez retenido, el billete no se analiza en la sucursal. La entidad dispone de un plazo máximo de 15 días hábiles para remitirlo al Centro Nacional de Análisis del Banco de España, donde especialistas verifican si realmente se trata de una falsificación. El afectado puede consultar el estado del expediente mediante la herramienta habilitada por el Banco de España utilizando el número de registro que aparece en el justificante.

Así puedes comprobar la autenticidad de un billete / Telsystem Especialistas

Una vez completado el proceso de verificación pueden ocurrir dos cosas:

Si los expertos concluyen que el billete es auténtico, por ejemplo, porque únicamente estaba muy deteriorado o presentaba manchas que generaron dudas, el importe será abonado posteriormente en la cuenta indicada por el titular.

Si se confirma que el billete es falso, el portador pierde el dinero, incluso cuando lo hubiera recibido sin saber que era una falsificación. La legislación europea no contempla indemnizaciones en estos casos y queda retirado definitivamente de la circulación.

Por este motivo, el Banco de España recomienda revisar los billetes al recibirlos, comprobando el relieve del papel, la marca de agua, el hilo de seguridad y los elementos holográficos antes de aceptarlos. Así evitarás perder dinero.