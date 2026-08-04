De 18.200 euros a 12 millones: las dos caras de la vivienda en Canarias

¿A quién no le gustaría vivir en una finca de ocho hectáreas, con bodega propia y una hacienda de lujo distribuida en dos plantas? La propiedad ofrece 225 metros cuadrados de confort en el municipio de Telde, cerca de Santa Brígida y a unos 25 minutos en coche de Las Palmas de Gran Canaria. Un enclave que combina comodidad, privacidad y contacto con la naturaleza.

Todo ello tiene un precio: 12 millones de euros. A esta cantidad habría que añadir el IGIC correspondiente, que supondría un incremento de entre el 3% y el 7% sobre el valor del inmueble. Así, el desembolso aumentaría en varios cientos de miles de euros para adquirir la que se presenta como la propiedad en venta más cara de Canarias. Su valor se refuerza, además, por contar con una importante plantación de vid.

Otro ejemplo de vivienda señorial es el chalet independiente de un tranquilo vecindario de Santa Úrsula, a cinco minutos de Puerto de la Cruz, en Tenerife. La casa, valorada en diez millones de euros, cuenta con 1.125 metros cuadrados y tiene vistas al mar. Residencias exclusivas que contrastan con buena parte de las alternativas que podemos encontrar en el mercado inmobiliario canario.

Estudio en venta en el Casco Urbano de Adeje / Cubik House

"Vive la esencia auténtica de Gran Canaria", promete el vendedor de una casa cueva localizada en Jucalillo, Gáldar. Por el precio de 21.000 euros, repartidos en 30 metros cuadrados a reformar, suelo pedregoso y puertas bajas, con unos alrededores repletos de maleza y hojarasca. A diferencia de un estudio en el Casco Urbano de Adeje, Tenerife, listo para entrar a vivir por 18.200 euros. Es una Mobile Home Plegable -una casa prefabricada desplegable y apta para transportar- de 37 metros cuadrados, en las que hay dos habitaciones, un baño y cocina, además de salón. Tiene todas las instalaciones de agua y luz incorporadas, a falta de un comprador que ocupe el domicilio.

Compradores del extranjero

La compraventa de viviendas en Canarias alcanzó los 7.046 inmuebles durante el primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 8,1% respecto al trimestre anterior, según los datos de Registradores de España. En el conjunto del país, durante el pasado ejercicio se contabilizaron algo menos de 24.800 operaciones protagonizadas por compradores extranjeros. Canarias se situó como la tercera comunidad autónoma con mayor peso de este tipo de adquisiciones: el 22,78% de las compraventas fueron realizadas por foráneos, un porcentaje cercano al doble de la media nacional, situada en el 13,92%.

El dato anterior hace que, tanto Santa Cruz de Tenerife, como Las Palmas sean de las provincias con más compradores extranjeros del territorio español. Un 26,05 % y un 20,14 % respectivamente.

El limitado suelo del Archipiélago y su territorio protegido, hace que Canarias entre como la quinta Comunidad Autónoma, con el metro cuadrado más caro, detrás de Madrid, Islas Baleares, País Vasco y Cataluña. En las capitales provinciales los precios superan los 2.500 euros, Santa Cruz de Tenerife (2.770 euros/m2) y Las Palmas (2.640 euros/m2).

Pocas opciones para los canarios

En 2008 se terminaron en Canarias más de 30.000 viviendas y se iniciaron otras 15.000, destinadas a albergar a familias, trabajadores y jóvenes. La situación actual es muy distinta. Según los datos de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (AECP), el pasado año concluyó con apenas 3.152 viviendas terminadas, una cifra muy inferior a la demanda existente en las Islas.

Al mismo tiempo, el número de hogares aumentó un 5,6% entre 2015 y 2025, lo que equivale a 45.730 hogares más en una década. La comparación evidencia la distancia entre el crecimiento de la demanda residencial y el ritmo de construcción de nuevas viviendas.

María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (AECP), advierte de que «la producción de vivienda nueva es prácticamente nula» y de que esta escasez ha generado un problema estructural de oferta con efectos inflacionistas. Gil también señala las dificultades que atraviesan numerosos sectores como consecuencia de la situación geopolítica, que provoca oscilaciones en los precios cada dos o tres días. Ante este escenario, el Gobierno de Canarias trata de facilitar el acceso a la vivienda mediante la Hipoteca Joven, una medida todavía pendiente de aplicación.

La iniciativa permitirá acceder a una vivienda a quienes hasta ahora no disponían del aval necesario, aunque también puede ejercer una mayor presión sobre el mercado. «Aquellos que no tenían ese aval ahora van a poder comprar, creando más demanda dentro del mismo mercado», advierte Isidro Martín, secretario de la Junta Directiva y secretario ejecutivo de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco).

El comprador canario opta a inmuebles de entre 250.000 y 300.000 euros

Martín recurre a un ejemplo sencillo para explicar el efecto de la medida sobre la demanda. «Antes, cinco personas aspiraban a una misma vivienda; ahora serán seis compitiendo por comprar la misma casa», resume el secretario ejecutivo de Fepeco.

A esta presión se suma la dificultad para acceder a una vivienda en las zonas capitalinas de las Islas. Según Martín, el comprador canario medio puede optar a inmuebles de entre 250.000 y 300.000 euros. «A partir de ahí, entre 350.000 y 400.000 euros, los requisitos se endurecen y el número de perfiles capaces de asumir la compra es cada vez menor», subraya.

Ambos expertos coinciden en que la paralización de viviendas vacacionales podría incrementar la oferta disponible en el mercado inmobiliario canario, aunque advierten de que no resolverá por sí sola el problema. «Pretender que una medida como la planteada va a solucionar el problema de la vivienda es una pretensión condenada al fracaso», afirma María de la Salud Gil.

Por su parte, Martín prevé que «algunas de esas viviendas regresarán al alquiler tradicional, mientras que muchas otras saldrán al mercado para ser vendidas».