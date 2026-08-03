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Turismo en Canarias: la llegada de turistas internacionales cae un 4,5% en junio

Las islas reciben más de un millón de viajeros del exterior con un gasto de 199 euros al día

Turistas disfrutan del sol en una playa de Canarias.

Turistas disfrutan del sol en una playa de Canarias. / Juan Carlos Castro

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Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Canarias ha recibido un total de 1.030.193 turistas internacionales durante el mes de junio, lo que ha supuesto una caída del 4,47% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el gasto se ha mantenido en 1.561 millones, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del cuarto mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el segundo mejor en cuanto a gasto en un mes de junio en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó Canarias gastó al día 199 euros en junio, un 4,87% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 7,6 día en el archipiélago. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.515 euros, un 4,63% más que en junio del año anterior.

Total de viajeros

En lo que se refiere al acumulado, en lo que va de año hasta junio, 7.797.529 turistas han visitado Canarias (-0,56%) y han dejado un gasto en el archipiélago de 11.852,99 millones de euros (+0,02%).

Noticias relacionadas y más

Por comunidades, la región más visitada fue Baleares, con el 23,35% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (20,76%) y Andalucía (15,71%).

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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