Turismo en Canarias: la llegada de turistas internacionales cae un 4,5% en junio
Las islas reciben más de un millón de viajeros del exterior con un gasto de 199 euros al día
Canarias ha recibido un total de 1.030.193 turistas internacionales durante el mes de junio, lo que ha supuesto una caída del 4,47% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el gasto se ha mantenido en 1.561 millones, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A pesar de la caída, se trata del cuarto mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el segundo mejor en cuanto a gasto en un mes de junio en la región de la serie histórica.
De media, cada turista que visitó Canarias gastó al día 199 euros en junio, un 4,87% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 7,6 día en el archipiélago. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.515 euros, un 4,63% más que en junio del año anterior.
Total de viajeros
En lo que se refiere al acumulado, en lo que va de año hasta junio, 7.797.529 turistas han visitado Canarias (-0,56%) y han dejado un gasto en el archipiélago de 11.852,99 millones de euros (+0,02%).
Por comunidades, la región más visitada fue Baleares, con el 23,35% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (20,76%) y Andalucía (15,71%).
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
- Señorita Chichi irrumpe en la avenida de Anaga como nuevo referente Lgtbiq+ en Santa Cruz de Tenerife
- El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria por su cocina canaria de siempre y sus precios económicos
- Un año del asesinato de Alberto González Padrón en Tenerife: la justicia busca más tiempo para la investigación
- Santa Cruz de Tenerife recuperará la vida en las Ramblas con actividades, puestos de flores y 'mesas de picnic
- Canarias se prepara para afrontar los días más duros del episodio de calor: el termómetro rozará los 40 grados
- Canarias activa la prealerta por viento: Tenerife podría registrar rachas de hasta 80 km/h este domingo
- Arde Bogotá se quita “la espinita” con el público tinerfeño en La Laguna
- Granadilla de Abona pone orden en las 2.000 viviendas vacacionales con un plan de inspecciones