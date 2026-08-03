Turismo en Canarias: la llegada de turistas internacionales cae un 4,5% en junio

Canarias ha recibido un total de 1.030.193 turistas internacionales durante el mes de junio, lo que ha supuesto una caída del 4,47% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el gasto se ha mantenido en 1.561 millones, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del cuarto mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el segundo mejor en cuanto a gasto en un mes de junio en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó Canarias gastó al día 199 euros en junio, un 4,87% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 7,6 día en el archipiélago. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.515 euros, un 4,63% más que en junio del año anterior.

Total de viajeros

En lo que se refiere al acumulado, en lo que va de año hasta junio, 7.797.529 turistas han visitado Canarias (-0,56%) y han dejado un gasto en el archipiélago de 11.852,99 millones de euros (+0,02%).

Por comunidades, la región más visitada fue Baleares, con el 23,35% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (20,76%) y Andalucía (15,71%).

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas