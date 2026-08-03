Ya es oficial: la Seguridad Social pedirá dos años cotizados en los últimos 15 de vid laboral para acceder al 100% de la pensión

Los trabajadores pueden quedarse sin derecho a la pensión contributiva de jubilación si no cumplen uno de los requisitos esenciales exigidos por la Seguridad Social. Además de acreditar el periodo mínimo de cotización, los empleados deben haber cotizado al menos dos años dentro de los últimos 15 años anteriores al momento de retirarse. Si no se cumple esta condición, no podrán acceder a la prestación, aunque sí hayan alcanzado el resto de requisitos establecidos.

Muchas personas creen que haber trabajado y cotizado durante 15 años es suficiente para tener garantizada una pensión contributiva de jubilación. Esta obligación es la conocida como carencia genérica.

Varios pensionistas juegan al dominó / Europa Press

Sin embargo, la Seguridad Social establece otra condición adicional. Este requisito se llama carencia específica, y supone haber cotizado al menos dos años dentro de los 15 inmediatamente anteriores a la jubilación.

Por qué la Seguridad Social exige una cotización reciente

La finalidad de esta norma es mantener el vínculo entre el trabajador y el sistema de la Seguridad Social. El modelo español de pensiones se basa en un sistema contributivo, por lo que la Administración entiende que la persona debe haber realizado aportaciones en una etapa relativamente cercana a la jubilación.

La pensión contributiva está concebida como una renta que sustituye al salario cuando finaliza la vida laboral. Si una persona dejó de trabajar hace décadas, la Seguridad Social considera que ya no existe esa pérdida inmediata de ingresos laborales que justifique el acceso a esta prestación.

Cuantía de las pensiones 2026 / La Provincia / Seguridad Social

Esta condición puede perjudicar a quienes desarrollaron una larga carrera profesional en su juventud, pero permanecieron muchos años sin cotizar antes de alcanzar la edad de jubilación.

Qué opciones existen si no se cumple el requisito

Quienes se encuentran en esta situación todavía pueden estudiar algunas alternativas antes de jubilarse. Una de ellas consiste en suscribir un convenio especial con la Seguridad Social, que permite seguir cotizando de forma voluntaria para completar el periodo exigido.

Si no es posible cumplir esa carencia específica y tampoco se reúnen nuevos periodos de cotización, la otra vía es solicitar una pensión no contributiva, siempre que se cumplan los requisitos económicos establecidos para este tipo de ayudas.

El requisito de los dos años cotizados en los últimos quince ha sido objeto de debate durante años, pero los tribunales han respaldado su aplicación al considerar que forma parte de la estructura del sistema contributivo.