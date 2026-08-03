El Ministerio de Vivienda lo hace oficial: los propietarios tinerfeños pueden pedir una ayuda de hasta 3.000 euros para cambiar la calefacción de su vivienda

El Gobierno ha puesto en marcha una nueva ayuda destinada a mejorar la eficiencia energética y hacer más sostenibles las viviendas. Los propietarios que cumplan los requisitos establecidos por el Ministerio de Vivienda podrán acceder a las ayudas procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados con fondos europeos Next Generation EU, con subvenciones que alcanzan hasta 3.000 euros por beneficiario.

La subvención está gestionada por las comunidades autónomas, y en el caso de Canarias se tramita a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI). El objetivo del Ejecutivo es hacer mucho más asequible la inversión en sistemas térmicos. De esta manera, se pueden sustituir los equipos antiguos por otros más eficientes.

Los equipos antiguos se pueden sustituir por unos nuevos más eficientes / Archivo

Hasta el 40% del coste de la reforma

El programa cubre a hasta el 40% del presupuesto con un límite de 3.000 euros por vivienda, siempre que la reforma cumpla los requisitos técnicos establecidos y consiga mejorar el comportamiento energético del inmueble.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, y Arcadi España, ministro de Hacienda / Moncloa

Además, la inversión realizada debe alcanzar al menos 1.000 euros, ya que las actuaciones de menor importe quedan fuera del programa. El objetivo no es únicamente renovar equipos antiguos, sino conseguir una reducción real del consumo energético y avanzar hacia viviendas con menores emisiones.

Qué obras pueden recibir la subvención

Entre las actuaciones que pueden acogerse a estas ayudas destacan:

Sustitución de sistemas de climatización basados en combustibles fósiles por aerotermia , bombas de calor de alta eficiencia o calderas de biomasa.

, bombas de calor de alta eficiencia o calderas de biomasa. Mejora del aislamiento térmico mediante actuaciones en fachadas, cubiertas o paredes.

Cambio de ventanas y cerramientos por modelos con mayor capacidad aislante.

La instalación de sistemas de aerotermia se ha convertido en una de las opciones más habituales, ya que suele permitir alcanzar con facilidad los niveles de ahorro energético exigidos por la normativa.

Además, uno de los requisitos fundamentales consiste en demostrar que la vivienda mejora realmente su eficiencia. Para ello será necesario disponer de un Certificado de Eficiencia Energética antes de iniciar las obras y otro una vez finalizadas.

La reforma deberá acreditar, al menos, una de estas dos condiciones:

Reducir un 7% la demanda anual de calefacción y refrigeración .

. Disminuir un 30% el consumo de energía primaria no renovable.

Sin esa mejora acreditada mediante los certificados energéticos, la solicitud no podrá ser aprobada.

Para acceder a ella en Canarias, debes acceder a la sede electrónica del ICAVI y adjuntar las facturas, justificantes de pago y la documentación técnica. El solicitante deberá acreditar que el inmueble constituye su vivienda habitual, ya que las ayudas están destinadas exclusivamente a este tipo de residencias.

El programa tiene como finalidad fomentar la rehabilitación energética del parque residencial español y facilitar que los propietarios reduzcan tanto el consumo de energía como el importe de sus futuras facturas de climatización.