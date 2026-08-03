La Inspección de Trabajo lo confirma: un informe de la Seguridad Social da el paso definitivo para adelantar la jubilación de transportistas y camioneros

La jubilación anticipada podría estar más cerca para determinados trabajadores. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha planteado la posibilidad de adelantar el retiro en este sector como medida de prevención frente a los accidentes laborales y otros riesgos asociados a la actividad profesional.

La posibilidad de que los transportistas y camioneros puedan acceder antes al retiro profesional ha dado un paso muy importante. Desde la ITSS se ha publicado un informe favorable a la aplicación de coeficientes reductores para este colectivo, un documento que se suma a otros dos ya elaborados dentro del procedimiento administrativo.

El sector del transporte sufrirá esta revolución / LP

Con este documento, el expediente entra ahora en una de sus fases finales, aunque la medida todavía no está aprobada de forma definitiva.

¿Qué significa esta decisión para los transportistas?

Los coeficientes reductores permiten anticipar la edad de jubilación en aquellas profesiones consideradas especialmente penosas, peligrosas o con elevados índices de siniestralidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

Según el informe de la Inspección de Trabajo, la actividad que desarrollan los profesionales del transporte presenta condiciones que dificultan una adaptación del puesto de trabajo conforme aumenta la edad del trabajador.

Entre los argumentos analizados por los expertos está que, aunque puedan adoptarse medidas como reducir las horas de conducción o ampliar los tiempos de descanso, el empleado continúa desempeñando las mismas funciones, lo que mantiene la carga física y las exigencias propias de la profesión.

Esa dificultad para modificar las tareas habituales constituye uno de los criterios que se valoran para estudiar la aplicación de coeficientes reductores en determinadas actividades laborales.

¿Qué pasos faltan antes de una decisión definitiva?

Pese al avance tras los informes, el procedimiento aún no ha concluido. Según explican los abogados de Compromiso Legal, el siguiente paso será que toda la documentación llegue a la Comisión de Evaluación, que dispone de un plazo aproximado de un mes para elaborar un nuevo informe.

Estos trabajadores se beneficiarán de una posible nueva normativa / LP

Una vez emitido ese documento, se abrirá un periodo de 10 días hábiles para que las partes interesadas puedan presentar alegaciones.

Finalizado ese trámite, el expediente será remitido a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, organismo encargado de dictar la resolución definitiva sobre si procede aplicar los coeficientes reductores y a qué colectivos concretos afectarían.

Si se cumplen los plazos previstos en el procedimiento, la decisión podría llegar durante el otoño. En caso de aprobarse, la medida no implicaría automáticamente una rebaja idéntica para todos los trabajadores del sector, ya que la resolución deberá concretar qué actividades del transporte se benefician de los coeficientes reductores, así como las condiciones y requisitos para acceder a una jubilación anticipada con este sistema.