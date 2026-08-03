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El fondo Pollen Street compra Servihabitat y crea un gigante inmobiliario con 60.000 millones en activos bajo gestión

La operación de formalizará a través de Finsolutia e Hipoges

Stand de Servihabitat en una feria inmobiliaria

Stand de Servihabitat en una feria inmobiliaria / Archivo

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Gabriel Santamarina

Madrid

Pollen Street agita el negocio de los ‘servicers’ inmobiliarios en España, empresas especialistas en el recobro y gestión de activos. Finsolutia e Hipoges, respaldadas ambas por la gestora británica, han alcanzado un acuerdo con Lone Star para adquirir Servihabitat y conformar un grupo conjunto con aproximadamente 60.000 millones de euros en activos bajo gestión y más de 2.000 empleados en España, Portugal, Italia y Grecia.

La operación, cuyo importe no ha sido comunicado, permitirá integrar tres plataformas relevantes del sur de Europa en la gestión de deuda y activos inmobiliarios. El objetivo de Pollen Street es construir una compañía tecnológica de escala europea capaz de prestar servicios a entidades financieras, fondos y propietarios de carteras.

La compra llega apenas unas semanas después de que Finsolutia completara en julio la adquisición de Hipoges. La combinación de ambas dio lugar a un grupo con cerca de 50.000 millones de euros en activos bajo gestión. La incorporación de Servihabitat elevará esa cifra en unos 10.000 millones y reforzará especialmente su posición en España.

Experiencia en la gestión de activos residenciales y suelo

Servihabitat aportará su experiencia en la comercialización de inmuebles y en la gestión de activos residenciales, alquileres y suelo. La compañía, con más de tres décadas de trayectoria, también administra carteras de crédito corporativo e hipotecario y cuenta con una presencia destacada en la gestión de activos adjudicados, conocidos en el argot como REOs.

Uno de sus principales atractivos es la capilaridad territorial y su especialización en segmentos que han ganado peso durante los últimos años. La plataforma gestiona una de las mayores carteras de vivienda asequible y social de España, además de una de las mayores bolsas de suelo del mercado nacional. Estas capacidades complementan el perfil de Finsolutia e Hipoges, más orientado a la gestión integral del crédito, las operaciones complejas y el uso de tecnología y análisis de datos.

El grupo resultante pretende ofrecer una propuesta integrada que abarque la gestión de crédito, los servicios inmobiliarios, la tecnología y los servicios de capital. Según las compañías, la mayor escala permitirá acompañar a bancos e inversores internacionales en mandatos más complejos y operar en distintos mercados europeos.

Afonso Nascimento, Hugo Velez y Claudio Panunzio, máximos ejecutivos de Finsolutia e Hipoges, sostienen que la operación "refuerza de manera decisiva" su posición en España. Los directivos destacan que la experiencia y los equipos de Servihabitat ampliarán su capacidad para responder a las necesidades de los clientes.

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La consejera delegada de Pollen Street, Lindsey McMurray, considera que la adquisición supone un nuevo paso en la construcción de la plataforma líder de gestión de crédito y activos inmobiliarios en la Península Ibérica. Servihabitat aporta, según la ejecutiva, una cartera relevante de clientes, experiencia en activos adjudicados y una fuerte presencia nacional.

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Fuente: El Periódico

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