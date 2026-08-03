CCOO alerta de 68.000 empleos 'fantasma' por horas extra impagadas en España

Las horas extraordinarias que no son remuneradas ni compensadas con descansos equivalen a 68.000 empleos a jornada completa, según un informe del Gabinete Económico de CCOO. El estudio estima que 436.000 asalariados realizan cada semana 2,54 millones de horas extra que no reciben ningún tipo de compensación.

CCOO ha alertado de que las horas extraordinarias no pagadas siguen siendo "una de las principales formas de abuso laboral" en España. Según el sindicato, cerca de la mitad de las personas que realizan horas extra no perciben ninguna contraprestación por ese tiempo de trabajo. El informe señala que un 5% de la población asalariada realiza horas extraordinarias cada semana y que el 40% de esas horas no se pagan ni cotizan, pese a la obligación legal de registrar la jornada laboral.

Según los cálculos de CCOO, las horas extra no abonadas generan un coste anual de 3.378 millones de euros en salarios, cotizaciones sociales e impuestos que las empresas dejan de asumir. De media, cada trabajador afectado realiza 5,8 horas extraordinarias no remuneradas a la semana, lo que supone 7.696 euros anuales en salarios y cotizaciones que dejan de percibirse.

Educación, el sector con más horas extra sin pagar

Por sectores, Educación concentra el mayor volumen de horas extraordinarias no pagadas, seguida de la industria manufacturera, las actividades profesionales, científicas y técnicas, la hostelería, el comercio y la Administración pública.

En términos relativos, los sectores con mayor porcentaje de trabajadores que realizan horas extra sin remunerar son las actividades financieras y de seguros, la educación y las actividades de edición y producción de contenidos.

Ante estos datos, CCOO ha reclamado reforzar el control del cumplimiento de la normativa sobre jornada laboral para erradicar una práctica que, según el sindicato, "vulnera los derechos de las personas trabajadoras, altera la competencia entre empresas y supone la disminución de los ingresos públicos".