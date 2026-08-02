¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy domingo?

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, domingo 2 de agosto, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,345€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Arafo, isla de Tenerife, en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N. Allí, la estación H2EXAGON ARAFO tiene la Gasolina 98 a 1,399€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9 del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,284€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,285€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 1,385€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio OCÉANO en Güímar, isla de Tenerife, Polígono Industrial Valle de Güimar, donde el precio del Gasóleo A es de 1,389€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Tenerife

La estación de CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,345€ el litro. Otra opción está en Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, en la estación H2EXAGON ARAFO a 1,399€ el litro.

Tenerife tiene hoy, domingo 2 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ a 1,284€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde el litro está a 1,285€.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo tiene un precio de 1,385€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en La Palma

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,589€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,618€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy domingo 2 de agosto, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,479€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,558€ el litro en la estación PCAN.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,648€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,650€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en El Hierro

Para llenar el tanque hoy domingo 2 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,557€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,659€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,809€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,809€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,669€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,759€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en La Gomera

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38, a la gasolinera OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde el litro está a 1,749€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, en la ESTACION SERVICIO CHIPUDE, que está a 1,765€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy domingo 2 de agosto, está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde está a 1,619€ el litro. La otra opción está en Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, a 1,645€ el litro en la estación ESTACION SERVICIO CHIPUDE.

El gasoil más barato lo encontraremos en Alajeró, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, donde el diésel está a 1,689€ el litro. La segunda mejor opción está en Vallehermoso, a 1,729€ el litro en ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1.

La gasolina más barata de este domingo en Santa Cruz de Tenerife

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de CALLE PANAMÁ, 9, a 1,284€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 1,285€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,345€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,411€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este domingo 2 de agosto está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,385€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación SHELL EL RAMONAL a 1,419€ el litro de Gasóleo A en Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3.

La gasolina más barata de este domingo en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,449€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,458€ el litro, en Carretera TF-111 km 8.

El diésel más barato está en OCÉANO TACO, a 1,399€ el litro, situada en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO que ofrece el gasoil a 1,479€ el litro en Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 2 de agosto, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 1,299€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio DISA VISTABELLA de Calle la Milagrosa, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,377€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [02/08/2026 8:09:24]