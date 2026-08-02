Grupo Ganaderos de Fuerteventura: Quesos de excelencia con denominación de orgullo canario

Más de cuatro décadas contemplan a Grupo Ganaderos de Fuerteventura S.L. como uno de los pilares de la industria agroalimentaria canaria y guardián de una de las tradiciones más reconocidas del archipiélago: la quesera.

La empresa, de capital cien por cien canario y asociada a ASINCA, se dedica a la elaboración, maduración, envasado y comercialización de quesos de alta calidad, elaborados principalmente con leche de cabra de Fuerteventura, una materia prima singular que transforma en productos con la identidad de las islas.

Cuatro décadas contemplan a Grupo Ganaderos de Fuerteventura S.L. como uno de los pilares de la industria agroalimentaria. / Asinca

Bajo sus marcas Maxorata, Tofio y Selectum, ofrece una amplia gama de quesos frescos, tiernos, semicurados, curados y especialidades, adaptados tanto al consumo diario como a los mercados más exigentes. Pero su actividad va más allá de la quesería: la compañía colabora estrechamente con las ganaderías de Fuerteventura y Lanzarote para poner en valor la leche local, sosteniendo una actividad esencial para la economía y el paisaje insular. Su crecimiento ha ido siempre de la mano de los ganaderos majoreros, con un modelo productivo que genera empleo y fortalece el sector primario.

Bajo sus marcas Maxorata, Tofio y Selectum, ofrece una amplia gama de quesos frescos, tiernos, semicurados, curados y especialidades, adaptados a los mercados más exigentes

La sostenibilidad articula su estrategia en sus tres dimensiones. En lo ambiental, la empresa optimiza el consumo de recursos y el aprovechamiento de la energía y las materias primas, utiliza envases diseñados para facilitar su reciclabilidad y trabaja con sus proveedores para adaptarse a los nuevos requisitos europeos de economía circular.

En lo económico, apuesta por la innovación, la digitalización y la modernización tecnológica de sus procesos industriales, con inversiones en automatización y control de procesos que mejoran la eficiencia, la trazabilidad y la competitividad, siempre en equilibrio entre tradición e innovación.

En el ámbito social, la empresa reafirma su compromiso con el sector ganadero local, fomentando relaciones de colaboración estables con las ganaderías, apoyando la continuidad de la actividad y contribuyendo al relevo y fortalecimiento del tejido productivo de las islas.

Para el consumidor, elegir sus quesos significa apostar por una empresa canaria que transforma leche de origen local, genera riqueza en las islas y garantiza calidad, trazabilidad y compromiso con el territorio.