La UE cambia las reglas: las aerolíneas podrán seguir cobrando por el equipaje de mano, pero se aprueban nuevos derechos para los pasajeros

Las personas que vayan a viajar en avión este verano durante sus vacaciones tendrán que seguir pagando por subir el equipaje de mano a bordo, La Unión Europea ha actualizado el Reglamento 261/2004, incorporando nuevos derechos para los pasajeros, aunque mantiene uno de los gastos más polémicos para los viajeros. La aplicación definitiva de la reforma está prevista para 2027.

La maleta de mano es gratis si cumple estas medidas

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a una profunda reforma de la normativa sobre los derechos de los pasajeros que aclara definitivamente una de las cuestiones que más polémica ha generado en los últimos años, el cobro por el equipaje de mano.

La ley no impide que las compañías continúen cobrando por las maletas de cabina que se colocan en los compartimentos superiores. Sin embargo, establece por primera vez de forma expresa que todos los viajeros podrán subir gratuitamente a bordo con un artículo personal de pequeño tamaño, como una mochila, un bolso o un maletín, siempre que no supere las dimensiones máximas de 40 x 30 x 15 centímetros y pueda colocarse bajo el asiento delantero.

Bultos gratis según la compañía aérea / La Provincia / Unión Europea

Con este cambio, Bruselas pretende poner fin a las diferencias de criterio entre aerolíneas sobre qué equipaje debe incluirse en el precio básico del billete y cuál puede considerarse un servicio adicional. La nueva regulación deja claro que las compañías, especialmente las de bajo coste, podrán seguir aplicando suplementos por transportar una maleta de cabina en los compartimentos superiores.

Lo que cambia es que ninguna aerolínea podrá cobrar un importe adicional por un objeto personal de pequeñas dimensiones que acompañe al pasajero durante el vuelo. Además, la normativa obliga a que el precio final del billete, incluyendo los posibles suplementos por equipaje de mano, aparezca desde el primer momento en el proceso de compra, evitando que el coste real aumente durante los últimos pasos de la reserva.

Asientos gratuitos para familias, embarazadas y personas con discapacidad

Otra de las principales novedades afecta a la elección de asiento. A partir de la entrada en vigor de la reforma, las compañías deberán asignar gratuitamente asientos contiguos a los menores de hasta 14 años que viajen junto al adulto responsable.

La obligación también se amplía a las personas con movilidad reducida, pasajeros con discapacidad y mujeres embarazadas, que no tendrán que pagar un suplemento para garantizar una ubicación adecuada durante el vuelo. Con esta medida, la Unión Europea pretende acabar con una práctica habitual de algunas compañías, que obligaban a las familias a pagar para evitar viajar separadas.

También desaparece la cláusula "no-show"

La reforma incorpora otras mejoras para los viajeros. Entre ellas destaca la desaparición de la denominada cláusula no-show, que permitía cancelar automáticamente el vuelo de regreso cuando un pasajero no utilizaba el trayecto de ida.

Además, las aerolíneas estarán obligadas a responder a cualquier reclamación en un plazo máximo de 30 días, ya sea abonando la indemnización correspondiente o justificando legalmente su negativa.

Las indemnizaciones por retrasos y cancelaciones no cambian y seguirán siendo de 250, 400 o 600 euros, según la distancia del vuelo y siempre que la incidencia sea responsabilidad de la compañía aérea.

Indemnizaciones para los pasajeros según el retraso y la distancia del vuelo / LP

Con esta reforma, Bruselas busca reforzar la transparencia en la compra de billetes, limitar algunos de los suplementos más controvertidos y ofrecer una mayor protección jurídica a los pasajeros en toda la Unión Europea.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas