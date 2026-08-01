Los precios más bajos de la gasolina y el gasoil este sábado 1 de agosto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, sábado 1 de agosto, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, donde la gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ tiene la Gasolina 95 a 1,284€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,285€.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,345€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la H2EXAGON ARAFO de la isla de Tenerife, en Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, con un precio de 1,399€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,385€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,389€ el litro en la estación de servicio OCÉANO de Güímar, Polígono Industrial Valle de Güimar, en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este sábado en Tenerife

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy sábado 1 de agosto, está en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, donde está a 1,284€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a 1,285€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L..

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,345€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Arafo, POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N, en la H2EXAGON ARAFO, que está a 1,399€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde el diésel está a 1,385€ el litro. La segunda mejor opción está en Güímar, a 1,389€ el litro en OCÉANO en Polígono Industrial Valle de Güimar.

La gasolina más barata de este sábado en La Palma

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,589€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,618€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,479€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,558€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,648€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,650€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en El Hierro

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,669€ el litro.

El Hierro tiene hoy, sábado 1 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,557€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,659€.

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,809€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,809€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Gomera

Para llenar el tanque hoy sábado 1 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38 a la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO para llenar el tanque por 1,619€ el litro. Otra opción sería ir hasta Vallehermoso, a Carretera Los Apartaderos km 1, donde la estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE ofrece la Gasolina 95 a 1,645€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en Alajeró, estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38, donde sale a 1,689€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Vallehermoso, estación de ESTACION SERVICIO CHIPUDE en Carretera Los Apartaderos km 1, donde se puede encontrar el gasoil a 1,729€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró tiene el carburante Gasolina 98 a 1,749€ el litro en Carretera TF-713 km 38. En Vallehermoso, Carretera Los Apartaderos km 1, la estación de servicio ESTACION SERVICIO CHIPUDE encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,765€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Santa Cruz de Tenerife

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de CALLE PANAMÁ, 9, a 1,284€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 1,285€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,345€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,411€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este sábado 1 de agosto está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,385€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación SHELL EL RAMONAL a 1,419€ el litro de Gasóleo A en Carretera Santa Cruz - La Laguna km 3.

La gasolina más barata de este sábado en San Cristóbal de La Laguna

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este sábado 1 de agosto está en la estación de servicio OCÉANO TACO a 1,399€ el litro de diésel en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO a 1,479€ el litro de Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,449€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8 a 1,458€ el litro.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,299€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación DISA VISTABELLA a 1,377€ el litro en Calle la Milagrosa, 2.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [01/08/2026 8:11:04]