Hacienda pedirá a los jubilados el IRPF de sus pagas extra de verano, salvo los que reciban esta pensión de la Seguridad Social

El mes de junio es uno de los más esperados por jubilados y pensionistas, ya que la Seguridad Social hace la primera paga extra del año. Este ingreso doble supone un alivio para afrontar gastos extraordinarios, como las vacaciones o los desembolsos propios de estas fechas. Sin embargo, estas cuantías también pueden estar sujetas a retenciones de IRPF por parte de Hacienda.

La clave está en la legislación de la Agencia Tributaria, que establece que las pensiones de jubilación, viudedad y otras prestaciones contributivas tienen la consideración de rendimientos del trabajo, igual que un salario. Por ese motivo, la paga extra de verano forma parte de los ingresos anuales del beneficiario y también está sujeta a retención.

Fechas pago pensiones junio 2026 / La Provincia / Seguridad Social

Durante el mes de junio en el que se cobra la extraordinaria, el pensionista recibe una cantidad bruta mayor y la retención aplicada también aumenta. Esto puede dar la impresión de que se pagan más impuestos, aunque en realidad se trata del mismo porcentaje aplicado sobre un importe superior.

Hay pensiones que se libran de la retención del IRPF

No todas las pensiones de la Seguridad Social funcionan igual. Las derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional suelen abonarse en 12 mensualidades con las pagas extras prorrateadas, por lo que sus beneficiarios no perciben un ingreso doble en junio o noviembre.

Además, existen prestaciones completamente exentas de IRPF. Entre ellas destacan las de Incapacidad Permanente Absoluta, Gran Invalidez y determinadas pensiones del régimen de Clases Pasivas cuando la incapacidad impide desarrollar cualquier profesión.

También disfrutan de exención del IRPF otras prestaciones específicas, como algunas pensiones de orfandad o las derivadas de actos de terrorismo.

Los expertos recuerdan que el efecto de las pagas extraordinarias también puede influir en la futura Declaración de la Renta, ya que incrementan la base anual de ingresos del contribuyente. Si las retenciones practicadas durante el ejercicio no han sido suficientes, el resultado final podría obligar al pensionista a abonar una cantidad adicional al presentar su declaración.

Por eso, aunque todo sean buenas noticias con la paga extra de verano, Hacienda también se lleva su propio incentivo estival.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas