Gonzalo Bernardos, economista, alerta del gran problema de las pensiones en España: "La reforma de Escrivá, en lugar de solucionarlo, lo ha empeorado"
El experto advierte de que el gasto en jubilaciones seguirá creciendo con la llegada del 'baby boom' al retiro y asegura que el déficit real de la Seguridad Social alcanza los 65.000 millones de euros
El sistema de pensiones de la Seguridad Social es uno de los grandes debates de España. Muchos trabajadores se preguntan si cuando llegue el momento de retirarse del mercado laboral, podrán contar con una prestación que garantice su futuro. Ahora, el economista Gonzalo Bernardos ha reabierto este debate con una nueva reflexión sobre el futuro de estas pagas.
"España tiene un problema mayúsculo"
El experto asegura que España afronta un desafío cada vez mayor por el envejecimiento de la población y la próxima jubilación masiva de la generación del baby boom. Durante su participación en un pódcast, Bernardos afirmó que la Seguridad Social tiene "un problema mayúsculo" por el pago de las pensiones y cuestionó la capacidad de las reformas aprobadas en los últimos años para corregir el desequilibrio entre ingresos y gastos.
"El 40% del gasto va a las pensiones"
Para el economista, el peso que tienen las pensiones de jubilación dentro de las cuentas de las cuentas públicas seguirá aumentando durante los próximos años. "España tiene un problema mayúsculo, porque el 40% del gasto de la Administración General del Estado va a las pensiones", señalaba el profesor.
Bernardos considera que esta tendencia no se estabilizará a corto plazo. "Eso solo va a ir incrementando", aseguró, en referencia al aumento del número de pensionistas previsto durante las próximas décadas.
Gonzalo Bernardos critica la reforma de las pensiones
El profesor también fue muy crítico con la reforma impulsada por el exministro José Luis Escrivá, actualmente gobernador del Banco de España. Según él, los cambios introducidos no han servido para aliviar la presión financiera sobre el sistema: "La reforma de Escrivá, en lugar de solucionar el problema, lo ha empeorado".
Además, él rechaza la idea de que la llegada de trabajadores extranjeros pueda compensar completamente el incremento del gasto futuro. "Por muchos extranjeros que vengan, al jubilarse la generación del baby boom, que somos muchos y con salarios bastante buenos, esto va a ir más allá", explica el economista.
Un déficit de 65.000 millones
Uno de los datos más significativos de su intervención fue la cifra que atribuyó al desequilibrio económico de la Seguridad Social.
Actualmente, estamos hablando de un déficit de la Seguridad Social de 65.000 millones", estima Bernardos.
El economista añadía que existe poco margen para reducir las cotizaciones sociales como fórmula para aliviar la carga de empresas y trabajadores. "Las cotizaciones no las puedes bajar porque, si las bajas, el déficit aumenta", concluía Gonzalo Bernardos.
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