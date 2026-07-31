Binter aumenta su oferta interinsular en agosto con más de 4.100 plazas adicionales cada semana

La aerolínea Binter ha reforzado su programación de vuelos entre las islas Canarias durante el mes de agosto con el objetivo de responder al incremento de la demanda propio de la temporada estival. La compañía ha incorporado 4.100 plazas adicionales a la semana y ha aumentado un 7 % su oferta de vuelos respecto al mismo periodo de 2025.

El refuerzo supone una ampliación de la conectividad entre las islas en uno de los meses con mayor movimiento de residentes y visitantes, favoreciendo los desplazamientos por motivos de vacaciones, trabajo o visitas familiares.

Más de 125.000 plazas semanales entre las islas

Durante agosto, Binter pondrá a disposición de los pasajeros 1.700 vuelos interinsulares cada semana, una cifra que representa 64 trayectos más que los programados en una semana habitual del pasado mes de junio.

Gracias a esta ampliación, la compañía ofrecerá más de 125.200 plazas semanales, lo que supone incorporar más de 4.100 asientos adicionales para atender la mayor demanda que se registra en estas fechas.

En el conjunto del mes, la programación alcanzará más de 7.500 vuelos entre las islas y una oferta superior a 559.000 plazas, consolidando el incremento del 7 % respecto al verano del año anterior.

La aerolínea explica que este aumento ha sido posible gracias a la incorporación de un avión ATR adicional destinado exclusivamente a la operativa interinsular.

Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro concentran los mayores incrementos

La redistribución de la programación se ha diseñado para adaptar la oferta a las necesidades de movilidad de cada isla.

Por volumen de plazas, Lanzarote y Fuerteventura son los territorios que registran el mayor incremento de capacidad durante agosto, seguidos por El Hierro.

En cuanto a las rutas, destaca especialmente el aumento de frecuencias entre Fuerteventura y Tenerife Norte, que incorpora 44 vuelos adicionales a la semana, lo que representa un crecimiento del 47 % respecto a la programación habitual de junio.

También experimenta un importante incremento la conexión entre Lanzarote y Tenerife Norte, que suma 42 vuelos semanales más, equivalente a un aumento del 35 %.

Más conexiones con El Hierro y otras rutas estratégicas

Otra de las rutas reforzadas es la que une Gran Canaria y El Hierro, cuya oferta prácticamente se duplica gracias a la incorporación de 22 vuelos adicionales cada semana.

Además, Binter incrementa las frecuencias entre Gran Canaria y Tenerife Sur, con ocho vuelos más, así como entre Gran Canaria y La Palma, que incorpora cuatro nuevas conexiones semanales.

La programación también contempla ocho trayectos adicionales entre Tenerife Norte y El Hierro, reforzando las comunicaciones con la isla más occidental del archipiélago.

Estas mejoras buscan facilitar la movilidad durante un periodo de elevada demanda, especialmente en destinos con un importante flujo turístico y de residentes.

Conexiones directas de Lanzarote y Fuerteventura con La Palma

La programación estival también incluye la recuperación de algunas rutas directas.

Desde el pasado mes de julio, Binter volvió a operar la conexión directa entre Lanzarote y La Palma, una ruta que dispone de 14 vuelos semanales durante los meses de verano para facilitar los desplazamientos entre ambas islas.

Asimismo, la compañía ha incorporado una conexión directa entre Fuerteventura y La Palma, que estará operativa hasta principios de septiembre con seis vuelos semanales.

Estas rutas evitan escalas intermedias y contribuyen a reducir los tiempos de viaje entre islas que tradicionalmente contaban con menos conexiones directas.

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Los billetes ya están disponibles a través de la página web de la compañía, su aplicación móvil, el servicio telefónico, las agencias de viajes y las oficinas de los aeropuertos.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas